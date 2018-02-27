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PKK propagandasından yargılanan 5 sanığa hapis cezası

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanık, 1'er yıl 6'şar ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırıldı

27 Şubat 2018 17:41

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanık, 1\'er yıl 6\'şar ay 22\'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen 28 Kasım’da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK/YPG/PYD propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Niyazi Yalçınkaya, Eyyüp Çekin, Yıldırım Sarıyar, İhsan Sarıyar, Yasin Ertoğum hakkında, ‘silahlı terör örgütü propagandası yapma’ suçundan dava açıldı. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz yargılanan sanıklarla avukatları katıldı. Duruşmada, sanıklar suçsuz olduklarını öne sürüp beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, ‘silahlı terör örgütü propagandası yapma’ suçundan 5 sanığa 1\'er yıl 6\'şar ay 22\'şer gün hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırdı.

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