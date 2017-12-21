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PKK propagandasından aranan şüpheli, yol kontrolünde yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Söke ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propafandası yaptığı gerekçesiyle aranan D

21 Aralık 2017 00:51

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Söke ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propafandası yaptığı gerekçesiyle aranan D.Ö., jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün Aydın-Söke karayolunda yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında şüpheli bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan D.Ö.\'nün yapılan kimlik sorgusunda, Bingöl\'ün Solhan İlçesi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası yapmak suçundan arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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