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PKK propagandası yaptığı iddia edilen şarkıcı adliyede (2)

4 KİŞİ TUTUKLANDI Sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen Kenan Akdeniz, H

22 Ağustos 2017 18:38

4 KİŞİ TUTUKLANDI
Sosyal medyadan terör örgütü PKK\'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edilen Kenan Akdeniz, H.A., M.İ. ve E.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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KİŞİ TUTUKLANDI SosyalPKKKocaeli AdliyesiKenan Akdeniz

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