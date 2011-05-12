PKK, polisevine ateş açtı: 2 şehit

T24



15 günlük polisti



Silopi'de Polisevi'nin güvenliğini sağlayan polis noktasına dün saat 22.00 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Teröristlerin açtığı ateşte, kulübede bulunan polis memurları Muharrem Ünlü ile Gökmen Şimşek, ağır yaralandı. Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Muharrem Ünlü, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Durumu ağır olan Gökmen Şimşek ise ameliyat edildi ve ardından helikopterle Diyarbakır Dicle Ünversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Şimşek, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen sabah satlerinde şehit oldu.Şehit polislerden Gökmen Şimşek'in Silopi'de yeni görevi başladığı ve 15 günlük polis memuru olduğu öğrenildi. Şehit polislerden Gökmen Şimşek'in Edirne, Muharrem Ünlü'nün de Çorum nüfusuna kayıtlı olduğunu ve cenazelerinin toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderileceği öğrenildi.Yaya olarak kaçtıkları belirtilen teröristleri yakalamak için operasyon başlatıldı.