T24 LogoT24 Logo
Gündem

PKK, polisevine ateş açtı: 2 şehit

Şırnak’ın Silopi İlçesi’ndeki Polisevi’nin arka tarafındaki nöbet kulübesi dün saat...

12 Mayıs 2011 03:00

T24 - Şırnak’ın Silopi İlçesi’ndeki Polisevi’nin arka tarafındaki nöbet kulübesi dün saat 22.00 sıralarında uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı.

Silopi'de Polisevi'ne ateş açıldı: 2 şehitSilopi'de Polisevi'nin güvenliğini sağlayan polis noktasına dün saat 22.00 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Teröristlerin açtığı ateşte, kulübede bulunan polis memurları Muharrem Ünlü ile Gökmen Şimşek, ağır yaralandı. Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Muharrem Ünlü, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Durumu ağır olan Gökmen Şimşek ise ameliyat edildi ve ardından helikopterle Diyarbakır Dicle Ünversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Şimşek, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen sabah satlerinde şehit oldu.


15 günlük polisti

Şehit polislerden Gökmen Şimşek'in Silopi'de yeni görevi başladığı ve 15 günlük polis memuru olduğu öğrenildi. Şehit polislerden Gökmen Şimşek'in Edirne, Muharrem Ünlü'nün de Çorum nüfusuna kayıtlı olduğunu ve cenazelerinin toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderileceği öğrenildi.

Yaya olarak kaçtıkları belirtilen teröristleri yakalamak için operasyon başlatıldı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24