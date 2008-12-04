T24 LogoT24 Logo
Gündem

PKK, polis otosu ile askere eylem planlıyor

Terör örgütü PKK'nın polis aracıyla askerî birliklere yapmayı planladığı bombalı saldırı son anda önlendi.

04 Aralık 2008 02:00

Terör örgütü PKK'nın polis aracıyla askerî birliklere yapmayı planladığı bombalı saldırı son anda önlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü, bölücü örgütün polis ve askeri birbirine düşürmek için hazırladığı sinsi planı deşifre etti.

Buna göre PKK'lılar, bakım ve tamir amacıyla özel servise çekilen polis otolarını çalacak, bu araçlarla askerî birlik ve tesislere bombalı eylem düzenleyecekti. Söz konusu istihbaratı alan Emniyet, saldırı ihtimaline karşı alarm durumuna geçti.

İl emniyet müdürlüklerinin bünyesinde bulunan ve 'kademe' diye adlandırılan tamirhaneler kaldırıldı. Polisin envanterindeki yaklaşık 25 bin hizmet ve ekip aracının büyük bölümünün tamir ve bakımları özel servislerde yaptırılmaya başlandı.

Bütün valiliklere de konu hakkında çok gizli bir rapor gönderildi; muhtemel tehlikeye karşı ilgili birimler uyarıldı. Raporda, 'örgütün bakım ve tamir amacıyla özel servise çekilen bir polis otosunu çalarak, plastik patlayıcılarla askerî birliklere yönelik eylemler planladığı' bilgisi yer aldı. Kış aylarının gelmesiyle birlikte hizmet otolarının bakımdan geçtiğini hatırlatan Emniyet, tüm polis teşkilatının bu araçların takibinde dikkatli olmasını istedi. Emniyet'in sadece birkaç şehirdeki 'kademe'sinin faaliyetlerine devam ettiği öğrenilirken, buralarda panzer gibi özel donanımlı araçların bakım ve onarımlarının yapıldığı belirtildi.

Bu arada terör örgütü PKK elebaşlarının, 'Abdullah Öcalan'a İmralı Cezaevi'nde kötü muamelede bulunulduğu' iddiasıyla yeni bir eylem talimatı verdiği tespit edildi. 'Türkiye için mahşer günleri' adı altında başlatılması planlanan eylem konusunda da Emniyet, tüm birimleri uyardı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24