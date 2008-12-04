PKK, polis otosu ile askere eylem planlıyor

Terör örgütü PKK'nın polis aracıyla askerî birliklere yapmayı planladığı bombalı saldırı son anda önlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü, bölücü örgütün polis ve askeri birbirine düşürmek için hazırladığı sinsi planı deşifre etti.



Buna göre PKK'lılar, bakım ve tamir amacıyla özel servise çekilen polis otolarını çalacak, bu araçlarla askerî birlik ve tesislere bombalı eylem düzenleyecekti. Söz konusu istihbaratı alan Emniyet, saldırı ihtimaline karşı alarm durumuna geçti.



İl emniyet müdürlüklerinin bünyesinde bulunan ve 'kademe' diye adlandırılan tamirhaneler kaldırıldı. Polisin envanterindeki yaklaşık 25 bin hizmet ve ekip aracının büyük bölümünün tamir ve bakımları özel servislerde yaptırılmaya başlandı.



Bütün valiliklere de konu hakkında çok gizli bir rapor gönderildi; muhtemel tehlikeye karşı ilgili birimler uyarıldı. Raporda, 'örgütün bakım ve tamir amacıyla özel servise çekilen bir polis otosunu çalarak, plastik patlayıcılarla askerî birliklere yönelik eylemler planladığı' bilgisi yer aldı. Kış aylarının gelmesiyle birlikte hizmet otolarının bakımdan geçtiğini hatırlatan Emniyet, tüm polis teşkilatının bu araçların takibinde dikkatli olmasını istedi. Emniyet'in sadece birkaç şehirdeki 'kademe'sinin faaliyetlerine devam ettiği öğrenilirken, buralarda panzer gibi özel donanımlı araçların bakım ve onarımlarının yapıldığı belirtildi.



Bu arada terör örgütü PKK elebaşlarının, 'Abdullah Öcalan'a İmralı Cezaevi'nde kötü muamelede bulunulduğu' iddiasıyla yeni bir eylem talimatı verdiği tespit edildi. 'Türkiye için mahşer günleri' adı altında başlatılması planlanan eylem konusunda da Emniyet, tüm birimleri uyardı.



