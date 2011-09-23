PKK: Polis aracı sandık, 4 kadını öldürdük, özür dileriz

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4 kadın yan yana toprağa verildi

PKK'nın öldürdüğü kadınların taziyesinde BDP krizi

Siirt'te 4 genç kızın yaşamını yitirmesine, 2 genç kızın da ağır yaralanmasına neden olan silahlı ve bombalı saldırıyı PKK üstlendi. Aracın polis aracı sanılarak saldırının gerçekleştirildiği öne sürülen PKK açıklamasında, "Öncelikli olarak yaşanan bu acı olaydan dolayı halkımızdan, yaşamlarını yitiren insanlarımızın ailelerinden ve çevrelerinden özür diliyoruz" denildi.Siirt'te geçen Salı gecesi, bir otomobile el bombası ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen Zeynep Evin, Nergis Evin, Kevser Çekin ve Nurcan Olgaç'ın öldüğü, Nuran Evin ile Gülcan Olgaç'ın yaralandığı saldırıyı PKK üstlendi.PKK'ya yakınlığı ile bilinen Fırat Haber Ajansı'nda yer alan açıklamada, Siirt merkezde Polis Meslek Yüksekokulu civarında polislere karşı eylem yapmak amaçlı pusu atıldığı belirtilerek şöyle denildi:"Polis akademisine yönelen seyir halindeki bir araca, polislere ait olduğunu düşünülerek ateş açılmıştır. Bu ateş sonucu 4 sivil insanımız yaşamını kaybetmiş, 2 insanımız da yaralanmıştır. Öncelikli olarak yaşanan bu acı olaydan dolayı halkımızdan, yaşamlarını yitiren insanlarımızın ailelerinden ve çevrelerinden özür diliyoruz. Olay ile ilgili köklü bir soruşturma başlatılmıştır. Hareket olarak sivillere dönük eylem girişimlerimizin olmadığı ve olmayacağı açıktır. Sivillere dönük geçmişte yapılan her türlü yanlış eylem ve girişimine sert soruşturma ve yargılamalarla cevap verdiğimiz bilinmektedir. Bu bağlamda kesinlikle her türden sivil eylemi reddettiğimiz kamuoyunca bilinmektedir. Siirt'te yaşanan bu acı kaza olayını asla kabul etmeyeceğimiz bilinmelidir. Gerekli tüm soruşturmaları ayrıntılı bir şekilde devam ettirerek, sonuçlarını halkımız ve kamuoyuyla paylaşacağız."