PKK operasyonunda Pınar ve Buse sorusu

T24 - Osmaniye’de subay eşi Pınar’ın ve Halkalı’da bir servise yönelik bombalı saldırıda 17 yaşındaki Buse’nin öldürülmesi ile İskenderun’da 7 askerin şehit edilmesi olayına karıştıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı



Osmaniye’de Kanlıgeçit Jandarma Karakolu’na düzenlenen saldırıda subay eşi Pınar Akdağ’ın öldürülmesi, Halkalı’da servis aracına yönelik bombalı saldırıda 17 yaşındaki Buse Sarıyağ ve 7 askerin şehit edilmesiyle ilişkili oldukları iddia edilen 9 kişi, PKK operasyonunda gözaltına alındı.



9 kişiden 6’sı emniyetten serbest kalırken, 3 kişi adliyeye sevk edildi. Saldırılara karıştığı iddia edilen örgüt mensubu “Zerdeşt” kod adlı Abuzer Doymaz, savcılıktaki sorgusunda Alanya’da 3 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etti ancak diğer eylemlere katılmadığını belirtti.



İstanbul polisi 17 Eylül’de 9 kişiyi gözaltına aldı. Yetkililer, zanlı Doymaz’ın bombacı olduğunu ve İstanbul’da sansasyonel bir eylem hazırlığında olduğunu iddia etti. Zanlıların, subay eşi Pınar Akdağ’ın şehit düştüğü saldırı, 7 askerin şehit edildiği, 6 askerin yaralandığı İskenderun’daki saldırı, 2’si yabancı uyruklu, 3 kişinin yaralandığı Alanya’da bir motosikletle yapılan bombalı saldırıya karıştıkları öne sürüldü.

Sansasyonel eylem



Yetkililer, Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet teşkilatı ve kamu kurumlarına yönelik sansasyonel eylem hazırlığı içinde olduğu öne sürülen Doymaz’ın, Halkalı’da 17 yaşındaki Buse Sarıyağ ile 5 askerin şehit edildiği askeri servis aracına yönelik saldırı ile yine Halkalı’da polis aracına yönelik bombalı saldırılarla da ilişkisinin olduğunu düşündüklerini belirtti.



Yetkililer, bu yönde delile ulaşamadıklarını ancak çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Bombacı olduğu öne sürülen Abuzer Doymaz’ın da aralarında bulunduğu diğer 3 kişi Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Bilgi verdi



İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hikmet Usta tarafından ifadesi alınan Abuzer Doymaz, anne kız oldukları ifade edilen Nedret Aydaş ve Hanım Kurt İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi.



Şüpheli Doymaz’ın ifadesinde, Alanya’daki 3 kişinin yaralandığı bombalı eylemi kabul ettiği ancak İskendurun ve Osmaniye’deki eylemler hakkında bilgi verdiği ancak bunlara katılmadığını savunduğu öğrenildi. Anne-kız şüphelilerin de Doymaz’ı İstanbul’daki evlerinde barındırdıkları ifade edildi.

İntihar hapı



Sorgu sırasında, Doymaz’ın örgüte katılışından bombacı olmasına kadar geçen hikayesi de öğrenildi. 1984 doğumlu Doymaz, 2005’te üniversite sınavını kazanamadı ve örgüte girdi. Örgütte depocu olarak görev alan Doymaz, Kuzey Irak’a gönderildi. Buradaki kamplarda eğitim gören Doymaz, kısa süre sonra özel kuvvetlere yükseldi. Özellikle bomba konusunda eğitim gördü. Bomba uzmanı olduktan sonra da örgütün Hatay civarında faailiyet gösteren Amanos grubuna girdi.



Burada Panzer kod adlı Kemal K.’nın talimatı doğrultusunda göreve başladı ve saldırı emirlerini Kemal K.’dan aldı. Doymaz’ın yakalandığında üzerinde intihar hapı çıktığı belirtildi.





