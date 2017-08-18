PKK operasyonunda gözaltına HDP İl Başkanı adliyede (2)

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Tekirdağ\'da PKK/KCK şüphesiyle ile polis tarafından gözaltına alınan, aralarında HDP Tekirdağ İl Eş Başkanı Kenan Yıldız\'ın da bulunduğu 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.