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PKK operasyonunda gözaltına HDP İl Başkanı adliyede (2)

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI Tekirdağ'da PKK/KCK şüphesiyle ile polis tarafından gözaltına alınan, aralarında HDP Tekirdağ İl Eş Başkanı Kenan Yıldız'ın da bulunduğu 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

18 Ağustos 2017 22:36

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI
Tekirdağ\'da PKK/KCK şüphesiyle ile polis tarafından gözaltına alınan, aralarında HDP Tekirdağ İl Eş Başkanı Kenan Yıldız\'ın da bulunduğu 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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SERBEST BIRAKILDI Tekirdağ PKKKCKHDP TekirdağEş Başkanı Kenan Yıldız

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