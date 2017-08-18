PKK operasyonunda gözaltına HDP İl Başkanı adliyede (2)
ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI
Tekirdağ'da PKK/KCK şüphesiyle ile polis tarafından gözaltına alınan, aralarında HDP Tekirdağ İl Eş Başkanı Kenan Yıldız'ın da bulunduğu 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı
18 Ağustos 2017 22:36
ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI
Tekirdağ\'da PKK/KCK şüphesiyle ile polis tarafından gözaltına alınan, aralarında HDP Tekirdağ İl Eş Başkanı Kenan Yıldız\'ın da bulunduğu 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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