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PKK OPERASYONUNDA 9 GÖZALTI İSTANBUL (A.A)

06 Haziran 2011 18:19

-PKK OPERASYONUNDA 9 GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 06.06.2011 - İstanbul'un bazı ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, araç kundakladığı ve molotofkokteyli attığı öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde araç kundaklama ve molotofkokteylli saldırı olaylarıyla ilgili çalışmalarını sürdüren İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Güngören'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.  Operasyonda, terör örgütü PKK adına eylemler gerçekleştirdiği bildirilen 5'i 18 yaşından küçük 9 kişi gözaltına alındı. Zanlıların üzerlerinde ve bulundukları yerlerde yapılan aramada, molotofkokteylleri, dijital malzeme ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.  Yaşları 18'den küçük 5 zanlının Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği, diğer 4 zanlının Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

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