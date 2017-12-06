PKK operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Mustafa KILIÇLI/PAZARCIK(Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Pazarcık İlçesinde, terör örgütü PKK\'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 6\'sı tutuklandı.

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı, Irak\'ın Şengal kentinde 2015 yılında öldürülen PKK\'lı bir teröristin cenazesinde çekilen ve sosyal medyada paylaşılarak örgüt propagandası yapılan görüntülerle ilgili soruşturma başlattı. Görüntüleri inceleyen Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek savcılık kararıyla düzenlediği operasyonda aralarında HDP eski İl Başkanı Metin G.\'nin de bulunduğu 15 kişiyi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6\'sı tutuklandı, Metin G.\'nin de aralarında olduğu 5 kişiye adli kontrol uygulandı. 4 kişi ise, serbest bırakıldı.



FOTOĞRAFLI