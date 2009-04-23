T24 LogoT24 Logo
Gündem

PKK operasyonunda 3 gözaltı

23 Nisan 2009 19:46

İzmir'de terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasını sağlamaya çalıştıkları, araç yakma ve molotofkokteyli atma eylemlerine katıldıkları iddiasıyla 6 gün önce 30 kişinin yakalandığı operasyonla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sürdürdükleri operasyon kapsamında 6 gün önce yakalanan 30 zanlıyla işbirliği yaptıkları iddia edilen 3 kişiyi belirledi.

Yakalanan E.P, F.S. ve K.R'nin, terör örgütü PKK adına bazı eylemlere karıştıkları ve yardım yataklık yaptıklarının tespit edildiği bildirildi.

Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye gönderilen 3 kişinin, Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alındı.

Zanlılardan K.R. savcılık tarafından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen E.P. ve F.S. tutuklandı.

İzmir'de Terörle Mücadele ekiplerinin 17 Nisanda düzenlediği operasyonlarda, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasını sağlamaya çalıştıkları, araç yakma ve molotofkokteyli atma eylemlerini gerçekleştirdikleri iddia edilen 30 kişi gözaltına alınmış, 1 zanlı İstanbul Emniyet Müdürlüğünce hakkında yakalama kararı bulunduğu için İstanbul'a gönderilmişti. İzmir Adliyesine sevk edilen 29 kişiden 8'i tutuklanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24