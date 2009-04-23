PKK operasyonunda 3 gözaltı

İzmir'de terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasını sağlamaya çalıştıkları, araç yakma ve molotofkokteyli atma eylemlerine katıldıkları iddiasıyla 6 gün önce 30 kişinin yakalandığı operasyonla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sürdürdükleri operasyon kapsamında 6 gün önce yakalanan 30 zanlıyla işbirliği yaptıkları iddia edilen 3 kişiyi belirledi.



Yakalanan E.P, F.S. ve K.R'nin, terör örgütü PKK adına bazı eylemlere karıştıkları ve yardım yataklık yaptıklarının tespit edildiği bildirildi.



Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye gönderilen 3 kişinin, Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alındı.



Zanlılardan K.R. savcılık tarafından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen E.P. ve F.S. tutuklandı.



İzmir'de Terörle Mücadele ekiplerinin 17 Nisanda düzenlediği operasyonlarda, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasını sağlamaya çalıştıkları, araç yakma ve molotofkokteyli atma eylemlerini gerçekleştirdikleri iddia edilen 30 kişi gözaltına alınmış, 1 zanlı İstanbul Emniyet Müdürlüğünce hakkında yakalama kararı bulunduğu için İstanbul'a gönderilmişti. İzmir Adliyesine sevk edilen 29 kişiden 8'i tutuklanmıştı.

