PKK operasyonunda 25 kişi gözaltında

T24 - Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Suruç ilçelerinde düzenlenen eşzamanlı operasyonda BDP Şanlıurfa il Başkanı İbrahim Ayhan'ın da aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.



BDP'li Suruç Belediyesi'nde de arama yapılan operasyonun devam ettiği, gün içerisinde gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.



Şanlıurfa polisi, terör örgütüne yardım, yataklık yapıp, eleman kazandıran, örgüte mali yardım yapan, kamu kurum ve kuruluşları ile güvenlik güçlerine molotof kokteyli attıran kişilere yönelik sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Suruç ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.



KCK operasyonu kapsamında başkanı tutuklanan Suruç Belediyesi ile bazı ev ve derneklerde yapılan aramalarda 25 kişi gözaltına alındı.



Operasyon kapsamında, BDP Şanlıurfa İl Başkanı İbrahim Ayhan da Karaköprü Beldesi'ndeki evinde gözaltına alındı.



Operasyon kapsamında arama yapılan ev ve derneklerdeki birçok bilgisayar ile dokümanlar çuvallara konularak incelenmek üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



Şu ana kadar aralarında BDP İl Başkanı İbrahim Ayhan'ın yanı sıra daha önce KCK operasyonu kapsamında tutuklanan Suruç Belediye Başkanı Ethem Şahin'in eşi Aynur Şahin'in de aralarında bulunduğu 25 kişinin gözaltında olduğu ve operasyonun devam ettiği öğrenildi.



