-PKK OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA VAN (A.A) - 17.05.2011 - Van'da terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna eleman kazandırdıkları ve terör örgütü adına esnaftan para topladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı. Bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın İran'da bulunan kamplarına eleman kazındırdığı belirlenen M.E.O, K.Ö. ve K.Ş'yi takibe aldı. Ekiplerin uzun süren takibi sonunda, zanlıların kent merkezinde esnafı tehdit ederek terör örgütü adına zorla para topladığı da tespit edildi. Bunun üzerine adreslerine düzenlenen operasyonda, M.E.O, K.Ö. ve K.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye çıkarılan zanlılardan M.E.O. ve K.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, K.Ş. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.