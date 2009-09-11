PKK operasyonunda 15 gözaltı

Diyarbakır’da PKK'nın şehir yapılanması hedef alınarak gerçekleştirilen operasyonda 15 kişi göz altına alındı.

Aralarında bazı DTP’li belediye yöneticileri ile İl Genel Meclis Başkanı’nın da aralarında olduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Dün gece savcılığın talimatıyla başlatılan operasyonda bazı evler basıldı. Sabaha karşı da bazı belediyeler operasyonun hedefi oldu.

Baskınlar sırasında gözaltına alınan isimler arasında; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Bayrak, Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Hadi Erdemir, eski Bağlar Belediye Başkanı Yurdusev Özsökmenler ve İl Genel Meclis Başkanı Şehmaz Bayhan da var.

Şimdiye kadar 15 kişinin gözaltına alındığı operasyonda gözaltına alınanların sayısı artabilir.