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PKK operasyonunda 10 tutuklama

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da terör örgütü PKK'nın kuruluş yıldönümü olan 27 Kasım'da bombalı eylem yapmak için hazırlık yaparken yakalanıp tutuklanan PKK'lı olduğu öne sürülen 27 yaşındaki Savaş D

09 Aralık 2017 11:44

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da terör örgütü PKK\'nın kuruluş yıldönümü olan 27 Kasım\'da bombalı eylem yapmak için hazırlık yaparken yakalanıp tutuklanan PKK\'lı olduğu öne sürülen 27 yaşındaki Savaş D. ile üniversite öğrencisi, 22 yaşındaki Yakup B.\'ye yardım ve yataklık eden 2\'si üniversite öğrencisi 10 şüpheli daha tutuklandı.
Terör örgütü PKK\'nın dağ kadrosunda bombalı eğitim alan sözde Mersin, Hatay ve Osmaniye illerinden sorumlu Savaş D. ve Mersin\'den sorumlu Yakup B., bombalı terör eylemi yapmak için Adana\'da geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri MİT ile yaptığı ortak operasyonda 2 PKK\'lıyı 30 Kasım\'da yakaladı. 2 teröristin İstanbul\'da düdüklü tencere içerisine hazırlanan bombada ve Diyarbakır\'da 25 kiloluk 4 çuvalda ele geçirilen sodyum klorat maddesinde parmak izlerinin buldu. Sorgulanan şüpheliler tutuklandı.
32 KİŞİ YAKALANDI
Soruşturmayı genişleten polis, PKK/KCK\'ya yönelik, Adana, İstanbul, Diyarbakır, Adıyaman, Bursa ve Batman\'da düzenlediği operasyonda tutuklanan teröristlere yardım ve yataklık ettiğini belirlediği 13\'ü kadın 32\'yi yakaladı. Gözaltına alınanların arasında öğrencilerin olduğu bu kişilerin ünversitelerde karışıklık çıkaracağı, düzenleyecekleri korsan gösterilerle de eylem yapmaya hazırlandıkları bildirildi. Yakalanan, 23 yaşındaki Sibel Uyansız\'ın Diyarbakırda özel bir hastanede hemşirelik yaptığı, 24 yaşındaki Zubeyde Küçüker\'in Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu, 22 yaşındaki Nadiye Acen\'in Anadolu Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü 1\'inci sınıf öğrencisi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca 25 yaşındaki Dicle Akdeniz\'in ise Dicle Üniversitesi İnşaat Mühedisliği son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Sorguları tamamlanan zanlılardan 2\'si üniversiteli 10 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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