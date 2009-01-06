'PKK operasyonlarıyla Gazze harekâtı bir değil"

AB Komisyonu, Türk ordusunun Irak'ın kuzeyini üs olarak kullanan terör örgütü PKK'yı hedef alan operasyonlarıyla İsrail'in Gazze saldırıları arasında bağlantı kurulmamasını istedi.



AB Komisyonu Başsözcüsü Joannes Laitenberger, günlük olağan basın toplantısında bir gazetecinin, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuyla İsrail'in Gazze saldırısının aynı nitelikte olduğunu iddia ederek, AB'nin her iki olaya neden farklı tepki verdiğini sorması üzerine, "Farklı konular arasında bağlantı kuruyorsunuz" uyarısında bulundu.



AB Komisyonu sözcülerinden Amadeu Altafaj Tardio ise Irak'ın kuzeyine yönelik sınır ötesi operasyonunda AB'nin terör örgütü PKK'yı kınarken Türkiye'ye teenniyle hareket etme çağrısında bulunduğunu hatırlattı.



AB'nin o dönemde "dengeli ve güçlü" bir yaklaşım benimsediğini anlatan sözcü, İsrail'in Gazze

saldırılarıyla ilgili olarak AB üyesi ülkelerin 30 Aralık'ta aldığı kararda ise "derhal ve kalıcı ateşkes, insani yardımlara derhal izin verilmesi ve İsrail-Filistin müzakerelerinin Annapolis sürecine uygun şekilde ilerletilmesi" çağrılarında bulunulduğunu aktardı.



Türkiye, terör örgütü PKK'yla mücadelesiyle İsrail'in eylemleri arasında bağlantı kurulmaması gerektiğini defalarca vurgulamıştı.

