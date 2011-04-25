PKK önce infaz etti, sonra tören düzenledi

T24 - Örgütten kaçmaya çalışırken yakalanan örgüt üyesi Mahir Özbek'in mağaraya kapatılıp öldürüldüğü ortaya çıktı. Kaçmaya çalışırken yakalanan "Harun Amed" kod adlı Özbek'i infaz eden PKK yönetimi, tepki üzerine ölümün kaza olduğunu ilan ederek tören yaptı.





Öcalan'ın doğum günü olan 4 Nisan'da 4 örgüt mensubunun yakılarak öldürüldüğünün ortaya çıkmasından ardından, bu kez de kaçmaya çalışırken yakalanan örgüt üyesi Mahir Özbek'in mağaraya kapatılıp öldürüldüğü ortaya çıktı.





YÖNETİCİLERLE ANLAŞAMADI



Olay duyulup tepki gelince örgüt yönetimi tarafından "kaza ile öldüğü" söylenen Özbek için Murat Karayılan'ın da katıldığı cenaze töreni yapıldı. Sırıberk Arslan'ın haberine göre, Diyarbakır Bismil doğumlu olan ve 12 yıl önce örgüte katılan "Harun Amed" kod adlı Mahir Özbek (32), son olarak örgütün "özel birlikler taburu"nda takım komutanlığı yaparken yöneticilerle ters düşüp kaçma kararı aldı. Ancak 7 Nisan gecesi, Kandil'deki sığınaktan kaçmaya çalışırken yaklanarak bir mağaraya hapsedildi.





MEZARDAN ÇIKARIP 'KAZA' DEDİLER



Birkaç gün içinde kurulan sözde mahkeme tarafından "Affedilmez disiplin suçu" ve "ihanet" suçlamasıyla ölüm kararı verilen Özbek infaz edildi. İstihbarat kaynaklarına ulaşan bilgilere göre, Özbek'in öldürüldüğü haberi örgütte ve aile çevresinde duyulup tepki çekince, örgüt yönetimi cesedini gömüldüğü yerden çıkarttığı Özbek'in görev sırasında kaza sonucu öldüğünü duyurdu. Daha sonra Özbek için, örgütün Kandil'deki yöneticisi Murat Karayılan'ın da katıldığı bir tören düzenlendi. Terör örgütü tarafından aileye, tören fotoğrafları ve 10 dakikalık video görüntüsü de e-postayla gönderildi. e-postada yer alan notta da "Harun yoldaş bir kaza sonucu şehit düştü. Öncü bir kadromuzu, bir kahramanı, fedai bir arkadaşımız olan Harun yoldaşın şehadetinden kaynaklı büyük bir üzüntü içindeyiz" yazıldı.





