PKK, Öcalan için özel kuvvet kurdu

T24

BİLİNEN ÖZEL KUVVETLERDEN AYRI





DEVLETİ KISA SÜREDE MASAYA OTURTACAK KATLİAM



KCK'NIN ÜST DÜZEY İKİ YÖNETİCİSİNİN KONUŞMASI KAYDEDİLDİ



PKK'nın İmralı'da bulunan lideri Öcalan'ın hayatının tehlikeye girmesi durumunda, kitlesel katliamlar yapacak eylemlerde bulunacak özel birliklerden oluşan bir tugay kurduğu, bu kişilerin de devleti birkaç gün içinde PKK ile masaya oturtacak katliam planları hazırladıkları belirlendi. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:HPG'nin Özel Kuvveterinden ayrı olarak yetiştirilen Özel birliklerde yer alan militanların bugüne kadar hiç eyleme karışmamış ve özel eğitimden geçmiş kişilerden oluşturulduğu, eylem zamanına kadar da uyutuldukları KCK operasyon sürecinde yapılan ortam dinlemelerinde tespit edildi. PKK'nın bünyesinde Özel Kuvvetler adı altında ve şehirlerde eylemler planlayan bağımsız olarak hareket eden bir yapısı bugüne kadar biliniyordu. Ancak sadece Öcalan'ın hayatının tehlikeye girmesi durumunda uyanarak kitle katliamları yapacak bir özel birliği ve özel katliam planları olduğu ilk kez duyuldu. KCK iddianamesine giren bu ayrıntı iddianamede şu şekilde yer aldı;KCK'nın HPG tarafından eleştirilmesi Yönetim Konseyinin eylemler arttırma kararı aldığı, özel kuvvetlerden bir tugay hazırladıkları, şimdiye kadar hiç eyleme girmemiş olan bu birimin Abdullah Öcalan tehlikeye girdiğinde bunların devreye gireceği, devreye girdikten sonra devletin 32 gün içinde masaya oturacağı ve tam bir katliam yapacakları konusu ile ilgili görüşme yapıldığı ortaya çıktı. KCK operasyonu esnasında yapılan ortam dinlemesi ile kayıt altına alındı.dildi.Alican ÖNLÜ :Mesela Duran Kalkan diyor ya şimdi HP diyodu bizi, bizi ciddi eleştiriyor. Yani durduramıyoruz, bizi kitle eleştiriyor, yani ÖNDERLİK (Öcalan) bu kadar şey altında.Kemal AKTAŞ : Kim KCK'yi mi?Alican ÖNLÜ :HPG gerilla diyorKemal AKTAŞ :KCK'yi eleştiriyorAlican ÖNLÜ : He yani diyor ki yönetim kademesi konseyi diyo ki, ciddi şey yapıyorlar. Yani biz sessiz kalıyoruz, böyle işte git karakol kur. Şurayı vur.... Sonuç PKK'nin en temel kararı şey yani bir sonra kongremizi başkanlık yapacağız. Eylem düzeyi şuyu buyu artık bu olacak. Yani diyorum ya Tayyip bir iki laf söyleyecek. Başbuğ bir şeyler söyleyecek. İşte bazı yasal düzenlemere bu yok.Kemal AKTAŞ : O eskidendi.... onlar piyasada yok.Alican ÖNLÜ : Yok yok özel kuvvetler ayrıdır. HPG'nin özel kuvvetleri ayrıdır. ... Hiç bir zaman diyor daha hiç bir şekilde bu devletle savaşa girmemiştir. Bunlar meğer şeymiş bilmiyorum ama Fırtına neydi yav. Bu özel olarak şey eğer başkana bir şey olursa yani... bunlar sadece bunun için yani ciddi tehlikeye girdiği anda yani sırf bunun için yoksa bi savaş... falan değil. Yani diyo ki devreye girdiği zaman iki gün sonra bu devlet masaya oturur. Ama bu büyük katliamdır büyük şeyler... şeklinde konuşmalar yaptığı....: Savcılık yazısında 32 gün olarak belirtilen masaya oturtma süreci yapılan ortam dinlemesinde 2 gün olarak geçmektedir.