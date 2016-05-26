PKK Nusaybin'den çekildiğini duyurdu

PKK, 13 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilen Nusaybin'den çekildiğini duyurdu. PKK'nın kentlerdeki yapılanması olan YPS (Sivil Savunma Birlikleri/Yekîneyên Parastina Sîvîl), Nusaybin'den 25 Mayıs itibariyle geri çekildiğini ancak Tunç Mahallesi’nde sivillerin olduğunu açıkladı.

"Nusaybin'de silahlı kimse kalmadı"

Dicle Haber Ajansı’nın YPS Genel Koordinasyonu’nun yazılı açıklamasına dayandırdığı haberinde YPS, “Güçlerimiz 25 Mayıs günü itibarıyla Nusaybin şehrinden başarılı bir biçimde geri çekilmeyi sağlayarak ulaşması gereken üslerine ulaşmışlardır” dedi.

Nusaybin’de silahlı kimsenin kalmadığını belirtildiği açıklamada Tunç mahallesinde sivil kadın ve çocuklarla birlikte yerel ve sivil gençlerden bazı yaralıların olduğunu söylendi.

Nusaybin Belediyesi Eş Başkanı Sara Kaya da Fırat Haber Ajansı'na YPS'nin açıklamasının ardından yaptığı açıklamada, Nusaybin'de hala 50 bin sivil olduğunu tahmin ettiklerini, sivillerin Devrim, 8 Mart, Yeşilkent, Barış, Selahattin Eyyubi ve Yeni Turan mahallelerinde yoğunlaştığını söyledi.

Teslim olan 25 kişinin örgüt üyesi olduğu iddiası

Anadolu Ajansı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonunun sürdüğü Nusaybin’de dün (25 Mayıs) 25 kişinin teslim olduğu haberini geçmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, örgüt üyesi olduğunu belirttiği üç kişinin öldürüldüğünü, daha önce öldürülen bir örgüt mensubunun cesedinin bulunduğunu ve 25 örgüt üyesinin teslim olduğunu duyurmuştu.

AA, örgüt üyesi olduğunu öne sürülen kişilerin spor salonunda ters kelepçeli ve diz çöktürülmüş halde fotoğraflarını yayınlamıştı.