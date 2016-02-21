Nusaybin'de PKK tarafından kaçırılan üç AA muhabiri serbest bırakıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde haber takibi yaptıkları sırada PKK'lılar tarafından kaçırılan Anadolu Ajansı’nın 3 muhabiri bırakıldı. HDP Mardin Milletvekili Ali Atalan, "3 Muhabiri aldık, kaymakamlığa gidiyoruz" mesajını paylaştı. Başbakan Ahmet Davutoğlu da, serbest bırakılan AA muhabirleri ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Davutoğlu, muhabirlerin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Fotoğraf makineleri ve kameralarına el konulan gazeteciler, bilinmeyen bir yerde tutuluyordu. AKP Sözcüsü Ömer Çelik olayla ilgili, "Mardin'de PKK'nın 3 Anadolu Ajansı muhabirini kaçırması alçakça bir eylem. Gazetecileri hedef alarak terörün gerçek yüzünü örtbas etmeye çalışıyorlar" açıklamasını yapmıştı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu da, serbest bırakılan AA muhabirleri ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Davutoğlu, muhabirlerin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

AA'nın savaş muhabirliği eğitimi almış deneyimli personeli arasında bulunan muhabir Rauf Maltaş, fotomuhabiri Onur Çoban ve kameraman Kenan Yeşilyurt, bir hafta önce Mardin'in Nusaybin ilçesinde görevlendirildi.

Bu süre zarfında haber takibi yapan ve ilçedeki gelişmeleri izleyen gazeteciler, önceki gün çekim yaptıkları Yenişehir Mahallesi'nde PKK'lılar tarafından kaçırıldı.

"İlçede PKK'dan izin almadan çekim yaptıkları" gerekçesiyle fotoğraf makineleri ve kameralarına da el konulan gazeteciler, bilinmeyen bir yerde tutuluyordu.

48 saat önce kaçırılan gazetecilerin, Afganistan, Mısır, Libya, Tunus, Yemen, Suriye gibi savaş bölgeleri başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından servis ettiği çok sayıda haberi bulunuyor.

- Onur Çoban

1980 yılında Muş'ta doğdu, aslen Denizlili. 2004 yılında Gazi

Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. 2006-2011 yılları arasında Zaman gazetesinde foto muhabiri olarak görev yaptı, 2012 yılında foto muhabiri olarak Anadolu Ajansı'nda göreve başladı.

Darfur, Afganistan, Somali, Libya, Tunus, Yemen, Ukrayna ve Haiyan tayfununun yaşandığı Filipinler başta olmak üzere pek çok yerde foto muhabiri olarak gazetecilik faaliyeti yürüttü.

Basın fotoğrafçılığı alanında çeşitli ödülleri bulunan Çoban'ın http://www.onur-coban.com adlı foto muhabirliği çalışmalarını sergilediği web sitesi bulunmaktadır.

Libya'da çektiği fotoğraflarla 2012 yılında Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından düzenlenen yarışmada fotoröportaj dalında birincilik ödülünün sahibi olan Çoban, evlidir.

- Kenan Yeşilyurt

1983 yılında Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde doğdu. 2007 yılından bu yana Anadolu Ajansı'nda kameraman olarak görev yapan Yeşilyurt, Suriye, Gazze, Mısır, Somali, Libya, Filipinler, Japonya ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki sıcak gelişmelere kamerası ile şahitlik etti.

Suriye'de çektiği görüntü ile 2012 yılında Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen Zoom Ödülleri Yarışmasında birincilik kazandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında bir binanın yıkılma anını kaydetti. Mısır'da Rabiatül Adeviye'deki ilk katliamı görüntüleyen tek kameraman oldu.

Yeşilyurt, evli ve bir çocuk babası.

- Rauf Maltaş

1985 yılında Malatya Akçadağ'da doğdu. İlk ve orta okulu Malatya'da, liseyi Kayseri'de okudu. 2008 yılında Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun olduktan sonra dil eğitimi için bir süre Amerika'ya gitti.

Daha sonra Konya'da yerel bir televizyonda gazetecilik mesleğine adım atan Maltaş, 2009 yılında Anadolu Ajansı Şanlıurfa Bürosunda göreve başladı.

Maltaş, Suriye'deki iç savaş başta olmak üzere Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis sınırlarındaki gelişmeleri izledi.

Özellikle terör örgütü DAEŞ'in Kobani'ye (Ayn el Arap) saldırısının ardından zaman zaman Kobani'ye giden Maltaş, Suriyeli Kürtlerin yaşadığı sıkıntıları yaptığı haberlerle dünya kamuoyuna aktardı.