PKK, Nisan ayında Türkiye'ye karşı silahları bırakacak mı?

İmralı heyeti, daha önceki ziyaretlerinden farklı olarak Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeyi yaklaşık 48 saat sonra duyurdu. Öcalan’ın, kamu düzenini bozacak eylem ve uygulamalardan vazgeçilmesine paralel olarak müzakerelerin başlayacağı, 2015’in ilk aylarında yapacağı çağrının ardından, PKK’nın Nisan ayında toplayacağı kongreyle birlikte “Türkiye’ye karşı silah bırakma kararı” alacağı vurgusu yaptığı öğrenildi.

Daha önceki ziyaretlerden farklı olarak, HDP Heyeti’nin İmralı ziyareti, ziyaretten yaklaşık 48 saat sonra duyuruldu. HDP’den dün akşam saatlerinde yapılan açıklamayla öğrenilen ziyaret, çarşamba günü gerçekleşti.

HDP’nin açıklamasında, “Çözüm süreci kapsamında İmralı, Kandil, Devlet ve Hükümet ekseninde yürütmüş olduğumuz görüşme trafiği devam etmektedir. Görüşmeler kapsamında 17 Aralık Çarşamba günü İmralı Adası’nda Sayın Öcalan’la 3 saate yakın bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantının sonucunda kamuoyuyla paylaşmak isteriz ki; Bu süreçte İmralı’da Sayın Öcalan’la Devlet heyeti arasında yoğun bir görüşme trafiğinin yaşandığı, yapılan toplantılar neticesinde anlamlı derin müzakerelere geçme konusunda herhangi bir engel olmadığı heyetimize aktarılmıştır” denilmesi dikkat çekti.

Öcalan’ın Kandil’den isteği

Onur Konuralp’in Hürriyet’teki haberine göre, HDP heyeti, gizli İmralı ziyareti öncesi Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın da aralarında bulunduğu Çözüm Süreci Bürokrasisiyle seri görüşmeler gerçekleştirdi. Heyetin Öcalan ile görüşmesine üst düzey bir MİT yetkilisi de katıldı. Öcalan, HDP’lilere, Devlet Heyeti ile yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi verdi, Kandil’den hükümetin bölge illerinde “kamu düzeninin sağlanması” isteğinin mutlak olarak karşılanması isteğinde bulundu. Öcalan’ın bu isteği Eylem Planı’nın kamuoyuna açıklanmayan takviminin ilk maddesi olacağı belirtiliyor.

PKK’nın silah bırakma kararı

Öcalan’ın, kamu düzenini bozacak eylem ve uygulamalardan vazgeçilmesine paralel olarak müzakerelerin başlayacağı, 2015’in ilk aylarında yapacağı çağrının ardından, PKK’nın Nisan ayında toplayacağı kongreyle birlikte “Türkiye’ye karşı silah bırakma kararı” alacağı vurgusu yaptığı öğrenildi. Öcalan ile görüşmelerinin ardından heyet önceki gün ve dün Çözüm Kurulu Üyeleri’yle görüşmelerini sürdürdü. Heyet gelecek hafta başında da Kandil’e giderek, Öcalan’ın son değerlendirmelerini aktaracak; Kandil’in görüşünü aldıktan sonra Türkiye’ye dönecek. Kandil’in de Öcalan’ın revize ettiği takvime uyduğunu açıklaması halinde “anlamlı ve derin” müzakerelere geçilecek.