Vali Kıraç: 'Hukuken orayı mezarlık kabul etmemiz mümkün değil'

Bir alanın mezarlık olması için gereken şartların belli olduğunu belirten Kıraç, "Hukuken orayı mezarlık kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

Diyarbakır Valisi Cahit Kıraç, Emniyet Müdürü Recep Güven, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erhan Can ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Canan Altıntaş ve Bayram Bulut'un haberine göre, Lice İlçesi'nde kurulan PKK mezarlığı, uyuşturucu tarlalarına düzenlenen operasyonlar ve süreçle ilgili gelişmeleri değerlendirildi.

Lice'deki PKK mezarlığı konusunun incelendiğini belirten Kıraç, şöyle dedi:

"Son günlerde basında yer alan ve Lice bölgesi başta olmak üzere hukuka aykırı olarak mezarlık adı altında kurulan bazı girişimler var. Türkiye Cumhuriyeti hukuk kuralları içerisinde bir mezarlığın kurulması, köy, belediye ve 1593 sayılı kanun ile mezarlıklar hakkında kanunlar var. Mezarlıkların nasıl kurulacağı tanzim edilmiştir. Bu çerçevede kurulmuş bir alan olmadıktan sonra, defin ruhsatı verilmedikten sonra, gömü işlemi yapılamaz. Özellikle çözüm sürecini olumsuz yönde etkileyecek provokatif davranışlara insanlarımızın dikkat etmesi gerekiyor. Tabiki hukuk kuralları içerisinde mezarlıklarımızın genişletilmesi, yenilerinin açılması mümkündür. Ama gelişi güzel, hukuka aykırı herhangi bir yere gömü yapılamaz bu suçtur. Bununla ilgili hem adli mercilerce, adli işlem başlatılmıştır. İdare olarak da ilçe bazında kaymakamlığımız da bir işlem başlattı. Ayrıca konunun bütün boyuyla incelenmesi İçişleri Bakanlığımız mülki müfettişleri marifetiyle gerçekleşecektir. Ben bölgemizdeki huzur ortamının, hoşgörü ortamının da devam etmekte olduğunu halkımızın da bunu kararlılıkla istediğini görüyorum. Ama saydığım bu tür ufak, tefek bazı son günler de bölgeye yakışmayan davranışları görmüş olsak da bunların gül bahçesi dikensiz olmaz boyutu görebiliriz. Ancak bunlara artık dikkat etmemiz gerekir."

"Hukuken mezarlık değil"

Kıraç, gazetecilerin Lice'deki mezarlığın açılıp açılmayacağı yönündeki sorusu üzerine "Lice'deki mezarlığı inceletiyoruz. Mülkiye müfettişleri gelip inceleyecekler, nedir? Hukuki boyutu nedir, nasıl olacak? Sayın bakanımızla görüştüm. Yani bu tür bir oldu bittiyi kabul etmek mümkün değil. Biz köyü olan, mezrası, ilçesi olan, şehirleri olan bir yönetim şeklindeyiz. Bir köyde mezarlık ihtiyacı varsa o mezarlığın nasıl genişletileceği, hangi şartları yerine getirmesi gerektiği, ruhsatların nasıl alınacağı, gömünün nasıl yapılacağı ilgili mevzuatta belirtilir, buna uyularak yapılır. Aksi halde oldu bitti ile devlet yönetimi olmaz. Hukuken orayı mezarlık kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

Son aylarda bölgede 1,5 milyar Liralık uyuşturucu yakalandı

Vali Kıraç, son aylarda halkın kendilerin özellikle uyuşturucu, fuhuş ve hırsızlık mücadeleye ağırlık verilmesini talep ettiklerini vatandaşın yollarda kendisine ilettiğini söyledi. Kıraç, "Bunları gözönünde bulundurarak son günlerde polis ve jandarma kırsal bölgede yapılan operasyonlarda çok başarılı uyuşturucuya darbe indirilmiştir. Bugün yine Lice İlçesi Duru karakolu bölgesinde bir operasyon devam etmektedir. Mayıs ayından itibaren yapılan operasyonlara jandarma, polis, koruculardan oluşan güvenlik güçlerinin katılımıyla operasyonlar neticesinde toplam 20 ton kubar esrar, 3 ton 425 kilo toz esrar, 15 milyon kök hintkeneviri, 750 ton kubar esrara eş değer olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar Türk lirası tutarında uyuşturucu madde ele geçirilerek 21 şüpheliye işlem yapıldı, 1 kişi tutuklandı" dedi.

'Süreci bozmayacak şekilde davranalım'

Vali Kıraç, özellikle gençleri suç ve suçlulardan korumak için başta aileler olmak üzere herkesi büyük sorumluluk düştüğünü belirtti. Diyarbakır halkının barış ve çözüm sürecinden son derece mutlu olduğunu, uzun süredir hasretini çektiği güzel günlerin kentte yaşandığını belirttin Kıraç, "Bu sürecin bozulmaması gerekiyor. Bu sürecin bozulmaması için Diyarbakır halkının istekli olduğunun da altını çizmek istiyorum. Tabi her güzelliğin karşıtı vardır. O karşıtları minimize etmek ve bu süreci bozmamak için halkımızın bizimle birlikte, ülkeyi sevenlerle birlikte el ele vererek bu coğrafyada yaşanmış güzel günlere hep beraber yeniden ulaşmanın gayreti içerisindeyiz. Mevlana'nın Mesnevi'de dile getirdiği gibi; 'Genç su gibidir, neyin içine girerse onun şeklini alır.' Gençlerimizi onun için akıllı, mantıklı, ülkesini, devletini, milletini, halkını seven, coğrafyasına hizmet etmek için kendini yetiştiren. Geleceğimizin güvencesi olduklarını hiç bir zaman unutmamalarını istiyoruz. Bu tür menfur hadiselere herhangi bir sıkıntıya girmemeleri gelecekte onlardan maksimum derecede istifade edeceğimiz sorunlarla karşılaşmamaları için biraz aileleri, biraz yakınlarını, biraz büyüklerini ve halkımızı, özellikle de kanaat önderlerimizi bu konuda biraz daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

'STK'lar demokratik hukuk kuralları içinde hareket etsinler'

Vali Kıraç, kentteki sivil toplum kuruluşlarına seslenip, demokratik hukuk kuralları içinde demokratikleşme hareketleri içinde yapacakları her türlü girişime destek verdiklerini söyledi. Kıraç, "Yeter ki hukuk kuralları içerisinde bizden yapacakları işlemlerle ilgili talepte bulunsunlar. Yürümek istiyorlarsa yürüsünler, toplantı yapmak istiyorlarsa toplantı yapsınlar, gösteri yapmak istiyorlarsa, gösteri yapsınlar, ama hukuk kuralları içerisinde yapsınlar. En son bir toplantıda yüzleri kapalı, ellerinde el yapımı bombalar bununla birlikte yürünmez. Yani şiddetin var olduğu bir toplantının, demokratik olduğunu söyleyemeyiz. İster dilde olsun, ister eylemde olsun. Demokrasi şiddeti kabul etmez. Buradan demokratik sivil toplum örgütlerine seslenmek istiyorum. Yapacakları her türlü demokratik girişime biz engel olmayız destek veririz. Ama şiddet içerin eylemlere de müsaade etmemiz de mümkün değildir" dedi.