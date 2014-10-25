Tunceli'ye giriş çıkışlar yasaklandı!

Tunceli’deki Pülümür Vadisi’nde yaptırılan "PKK Mezarlığı"nın bugün açılacağı haberleri üzerine Tunceli Valiliği ikinci bir emre kadar kente giriş ve çıkışları yasakladı. Kente gelen araçlar, güvenlik güçlerince geldikleri yöne geri gönderilirken, bu kararın olumsuz bir durumda sicillerin zarar görmesini önlemeye yönelik olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile Tunceli Valiliği’nce alınan bu karar tepki gösteren Tunceli Belediye Başkanı DBP’li Mehmet Ali Bul, bölgede güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada ölen örgüt mensupları için yaptırılan PKK Mezarlığı’nın açılışının engellenmesi amacıyla 7 ilçe ile çevre iller ve Pülümür Vadisi’ne giden tüm yolların asker ve polis panzerleriyle kapatıldığını söyledi.

Ferit Demir’in DHA’daki haberine göre, Tunceli’ye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Pülümür Vadisi’ndeki Alacık Köyü yakınlarında yaptırılan PKK Mezarlığı’nın bugün açılmasının planlandığını kaydeden Mehmet Ali Bul, kentte olağanüstü hal uygulaması yapıldığını öne sürdü.

Tunceli Belediye Başkanı Bul, şunları söyledi:

"Bugünkü durum 1990’lara dönüştür. Bütün yollar asker ve polisler tarafından kapatılmış. Vali Yardımcısı ile yaptığımız görüşmelerde kararın İçişleri Bakanlığı tarafından alındığını söyledi. Görüşmeleri sürdürüyoruz. Bu durum barış sürecine hiçbir biçimde hizmet etmiyor. İnsanların seyahat özgürlükleri hukuksuz olarak ellerinden alınmış durumda. OHAL döneminde bile böylesine bir yasak alınmamıştı. Umarım Valilik bu kararından kısa sürede döner ve kente giriş çıkışlar serbest bırakılır. Biz mezarlarımızı ziyaret etmek için oraya gitmeye çalışacağız."

1990’lı yıları geride bıraktı

DBP İl Başkanı Ergin Doğru, bu sabah erken saatlerden itibaren bütün yolların askeri ve polis araçlarıyla kapatıldığını belirterek, "İzmir’den bile çevik kuvvet getirilmiş" dedi.

Bu uygulamayla 1990’lı yılların bile gerisine gidildiğini ileri süren Doğru, "Bu konuda muhatap bulamıyoruz. Böyle bir yasak; akıl ve mantık işi değil. Barış sürecinde insanlar mezarlarını ziyaret edemiyorsa, barış bunun neresinde? Umarım kısa sürede bu karardan vazgeçilir ve insanlar özgür bırakılır" diye konuştu.