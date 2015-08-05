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PKK mevzilerine 9 uçakla operasyon

THK 9 uçakla da Kuzey Irak’taki PKK mevzilerini hedef aldı

05 Ağustos 2015 02:07

THK’nin Kuzey Irak’ta PKK’yı hedef alan operasyonlarının bugün de sürdüğü öğrenildi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Dağlıca’daki üsse havan saldırısından sonra bu bölgedeki PKK kamplarına iki uçakla operasyon düzenleyen Türk Hava Kuvvetleri, 9 uçakla da Kuzey Irak’taki PKK mevzilerini hedef aldı. 

Hakkari’nin Irak sınırı sıfır noktsındaki Çukurca İlçesi’ne bağlı Çayırlı köyünün karşısında Kuzey Irak toprakları içinde kalan, PKK’ya ait 14 hedef saat 12.00 ile 17.00 arasında lazer güdümlü bombalarla vurularak imha edildi. Diyarbakır’dan akşam geç saatlerde kalkan uçakların ise operasyon amacıyla değil, yurtiçinde bölgede ve Kuzey Irak’taki PKK’ya ait yerleri belirleyip işaretlemek için keşif uçuşu yaptıkları bildirildi.

 

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