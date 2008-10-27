'PKK meselesini bitirirsem beni bitirirler'

İmralı'da avukatlarıyla görüşen PKK lideri, gazeteci Avni Özgürel'e "ben PKK meselesini bitirsem beni de bitirirler" dediğini doğruladı.



Taraf'taki söyleşi için konuştu



Gazeteci Avni Özgürel geçen pazartesi yayımlanan Neşe Düzel'le söyleşisinde, Abdullah Öcalan'nın kendisine "PKK'yı bititirsem beni de bitirirler" dediğni anlatmıştı. Öcalan avukatlarıyla İmralı'da yaptığı görüşmede bunu doğruladı: Türk aydınlarının bunu söylemesi önemli



PKK'daki krizim nedeni Ergenekon



Görüşmede 1995-1999 yılları arasında PKK'da kriz çıktığını, kendisinin bunu aşamadığını da anlatııktan sonra şöyle dedi: Sonra ortaya çıktı ki bunun nendei, çözümün geliştirilmesini istemeyenlerle bazı PKK kadrolarının bağlantısı, Ergenekon ve Veli Küçük ilişkisiydi.



Çözüm girişimlerini engellediler



Çözüm için bugüne kadar hemen her hükümetin girişimlerde bulunduğunu söyleyen Öcalan bunun bir bi.imde engellendiğini söyledi: Rahşan affı da bununla ilgiliydi. Şam'da bizim oturduğumuz binaya gelen askerî ataşeyle irtibat fırsatı olabilirdi, bunu yapmadık