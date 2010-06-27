PKK mayınına elle imha emrine 2 yıl 11 ay hapis

T24 - PKK'nın döşediği mayını eliyle imha etmesi için emir verdiği Üsteğmen Çağlar Canbaz'ın ölümüne sebep olan Albay Dirik, iki yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Taraf gazetesinden Mehmet Baransu'nun haberine göre; Hakkari Dağlıca’da PKK’nın döşediği mayını elle imha etmesi için emir verdiği Üsteğmen Çağlar Canbaz’ın ölümüne neden olan Dağlıca Komutanı Albay Onur Dirik, iki yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Askerî Yargıtay cezayı onaylarsa, Dirik’in rütbeleri sökülecek.



13 askerin şehit olduğu Dağlıca baskınındaki ihmalleri ile gündeme gelen Albay Onur Dirik, Ağustos 2007’de PKK’nın bölgedeki Yeşiltaş Köyü’ne döşediği mayını elle imha etmesi için Üsteğmen Çağlar Canbaz’a emir vermişti. Dirik’in emrini yerine getirmek zorunda kalan Canbaz, mayının patlaması sonucu şehit olmuştu. Genelkurmay Başkanlığı, Canbaz’ın doğum gününde PKK’nın döşediği mayına basması sonucu şehit olduğunu açıklamıştı.





3 yıldan 11 aya indi





Ancak ardından gelen çelişkili bilgiler üzerine Çağlar Canbaz’ın annesi Çınar Yenigün, Albay Dirik hakkında suç duyurusunda bulundu. Van Askerî Mahkemesi’nde devam eden dava 22 haziranda sonuçlandı. Mahkeme heyeti, “Büyük zararlar veren emre itaatsizlikte ısrar” suçunu işlediğine karar vererek Albay Onur Dirik’e üç yıl hapis cezası verdi. Heyet, daha sonra takdir indirimi hakkını kullanıp cezayı iki yıl 11 aya indirdi.





TSK’dan ihraç edilecek





Şehit Üsteğmen Çağlar Canbaz’ın avukatı Atilla Bingöl, Dirik’e verilen cezanın gerekçeli kararının 15 gün içerisinde açıklanacağını söyledi. Bingöl şunları kaydetti: “Gerekçeli kararın açıklanmasından sonra dosya Askerî Yargıtay’a gidecek. Albay Dirik ve avukatlarının karara itiraz hakkı var. Askerî Yargıtay, itirazı kabul etmeyip cezayı onarsa, Dirik’in rütbeleri tıpkı İlhami Erdil davasında olduğu gibi sökülecek. TSK’dan da ihraç edilecek.”





'Oğlumun kanı yerde kalmadı'





Şehit Üsteğmen Çağlar Canbaz’ın annesi Çınar Yenigün de vicdanının artık rahat olduğunu, oğlunun kanının yerde kalmadığını söyledi. Anne Yenigün “Oğlum geri gelmeyecek bunu biliyorum ama onu ölüme gönderen komutan cezalandırıldı. Bugün oğlumun ruhunun da çok rahat olduğunu biliyorum. Kanı yerde kalmadı. Bundan sonra başka Çağlarlar ölüme rahat bir şekilde gönderilmeyecek” dedi.





