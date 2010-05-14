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PKK, Mardin'de yol kesti römorku ateşe verdi!

Mardin'de PKK'lı terörist Doğalgaz Trans Atlantik şantiyesine malzeme taşıyan 3 kamyonu durdurdu, malzeme taşımamaları için tehdit ettikten sonra bir römorku ateşe verdi.

14 Mayıs 2010 03:00

T24- Mardin’in Nusaybin İlçesi’nin Üçyol Köyü’nde bulunan Doğalgaz Trans Atlantik şantiyesine malzeme taşıyan 3 kamyonu durduran bir gurup PKK’lı terörist, şöförleri firmaya malzeme taşımamaları için tehdit ettikten sonra bir romorku da ateşe verdi.


Nusaybin’de Bagok Dağı’nın Üçyol Köyü yakınlarında doğalgaz araması yapan Trans Atlantik adlı firmaya malzeme taşıyan 3 kamyon, dün akşam saatlerinde bir gurup PKK’lı terörist tarafından durduruldu. Şoförleri araçlardan indirerek örgüt propağandası yapan PKK’lılar, firmaya malzeme taşınmaması konusunda şoförleri tehdit ettikten sonra bir kamyonun arkasına takılı romorku da ateşe verdi.


PKK’lılar olaydan sonra dağlık alana doğru kaçarken, kamyon şöförleri durumu güvenlik güçlerine iletti. Bagok Dağı'na kaçan tervristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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