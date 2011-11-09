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PKK Maliye'nin sitesine saldırdı

Maliye Bakanlığı'nın resmi internet sitesi www.maliye.gov.tr PKK'nın saldırısına uğradı. Bakanlık yaptığı açıklamada, sitenin en kısa sürede yeniden yay&#

09 Kasım 2011 02:00


T24 - Maliye Bakanlığı'nın resmi internet sitesi www.maliye.gov.tr  PKK'nın saldırısına uğradı. Bakanlık yaptığı açıklamada, sitenin en kısa sürede yeniden yayına gireceğini duyurdu.


Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bölücü terör örgütü PKK, kirli emellerinin propagandası için gece yarısı www.maliye.gov.tr internet sitemize saldırmıştır. Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yetkililerinin, olaya en kısa sürede müdahalesiyle kirli propagandanın yapıldığı yayın kesilmiştir. Sadece bilgi amaçlı duyuruların yer aldığı, hiçbir süretle mükellef bilgilerini içermeyen bakanlığımız internet sitesi en kısa sürede yeniden yayına girecektir.''


Bu arada Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından, olayla ilgili konuyu öğrenir öğrenmez gereğinin yapılıp, yayının durdurulduğunu ve müdahale edildiğini yazdı.


Bakan Şimşek, ''Yapanların cezalandırılması için Emniyet Genel Müdürlüğü gerekli takip ve çalışmalara başladı'' dedi.




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