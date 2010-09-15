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PKK LÜBNAN'DA HİZBULLAH'LA ÇATIŞTI BEYRUT (A.A)

15 Eylül 2010 13:10

-PKK LÜBNAN'DA HİZBULLAH'LA ÇATIŞTI BEYRUT (A.A) - 15.09.2010 - Lübnan'da terör örgütü PKK mensupları ile Hizbullah mensupları arasında çakın çatışmada 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Beyrut'un Chouifete bölgesinde geçen hafta sonu toplanan 50 kişilik PKK'lı grup, İran'ın PKK/PJAK'a yönelik operasyonlarını ve örgüt mensuplarına yönelik idamlarını protesto ederek, İran yönetimi aleyhine protesto gösterisi yaptılar.  PKK'lı teröristlerin İran yönetimi karşıtı eylem yaptıkları haberini alan Hizbullah mensuplarının kısa sürede bölgeye gelerek, PKK'lı grubun protesto eylemini engellemek istemeleri üzerine iki grup arasında çatışma çıktı. Silah ve kesici aletlerin kullanıldığı çatışma güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen, sokak aralarına taşarak gece geç saatlere kadar sürdü. Olaylarda PKK terör örgütüne mensup 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 örgüt mensubunun da yaralandığı kaydedildi. Beyrut'ta geçtiğimiz aylarda El Nabaa semtinde PKK ve Hizbullah mensupları arasında yaşanan ''haraç'' kavgasında 1 PKK mensubu ölürken, 6 PKK'lı da yaralanmıştı. Yetkililer, Lübnan'da son iki ay içerisinde terör örgütü PKK ve Hizbullah mensupları arasında yaşanan çatışmaların endişe verici olduğunu belirterek, iki örgüt arasındaki çatışmaların sürmesi durumunda sert tedbirlerin alınacağını kaydettiler.

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