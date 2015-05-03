PKK kurucularından Ayata: PKK kongreyi toplamaktan ve hazırlık yapmaktan vazgeçti

PKK’nın kuruluşunda çekirdek kadroda yer alan, bir zamanlar Abdullah Öcalan’ın en yakınlarından olan ve devletle görüşmelerde bulunan Muzaffer Ayata, hükümet kanadından ve Kandil'den gelen karşılıklı açıklamalarla kritik bir aşamaya gelen çözüm sürecinin akıbetine ilişkin olarak, "PKK kongreyi toplamaktan ve hazırlık yapmaktan vazgeçti" dedi.

1990’lı yıllarda devletle askerle görüşmeleri yürüten Muzaffer Ayata, Özgür Gündem'de "PKK Kongresi ve Erdoğan" başlığıyla kaleme aldığı (2 Mayıs 2015) yazısında AKP ile yapılan Dolmabahçe deklerasyonu ve Öcalan'ın Newroz'da okunan mektubuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

"PKK kendi içinde tartışarak kongre hazırlıklarına başlamayı kararlaştırdı. PKK tam sürece göre kendisini hazırlamaya ve kongreyi toplamak için çalışmalara başlamışken Erdoğan’ın açıklamaları geldi. Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda hükümetle ortak açıklama yapılmasını yanlış bulduğunu ve izleme heyetini gibi oluşumlara karşı olduğunu ilan etti. Arkasından Kürt sorunu diye bir sorunun olmadığını, bunun bölücülüğe hizmet edeceğini vurguladı. Erdoğan bu açıklamalarıyla süreci askıya alırken, hükümetten süreci sahiplenme yönünde bir açıklama gelmedi. Tersine Cumhurbaşkanı’nın söylediklerinin kendileri için bir talimat olduğunu söylediler. Bu nedenle PKK yönetimi durumu yeniden değerlendirmek zorundaydı. Ortada Kürt sorunu yoksa, sürecin sağlıklı yürümesi için gereken mekanizmalar reddedilecekse neye dayanarak kongreyi toplayacaktı. Ortada güven artırıcı bir adım yok, tersine yıkmaya dayalı girişimler peşpeşe gelmeye başladı. Bütün bu olumsuz ve süreç karşıtı gelişmelerden sonra PKK kongreyi toplamaktan ve hazırlık yapmaktan vazgeçti."