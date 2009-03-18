PKK, kullandığı silahları ABD’ye teslim edecek!

Af çıkarsa PKK'nın silahlarını ABD'ye teslim edeceğini söyleyen Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Öcalan’a yazdığı mektubu anlattı.



Kürt sorununun çözümü için tarihi bir fırsat yakalandığını vurgulayan Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Sabah gazetesinden Nur Batur’un sorularını yanıtladı. Talabani Batur’a "Nisan'da tüm Kürt grupları PKK'ya silah bırakması için çağrı yapacak. Bana göre akılcı davranıp kabul edecekler" dedi.



İşte Sabah gazetesinde yayımlanan röportajın tamamı…



Türkiye'yle Iraklı Kürtler arasındaki en büyük sorun PKK terörü... Nasıl çözeceksiniz?



- Öncelikle tarihin bu dönemi partizan savaş Che Guevara dönemi değil. Küreşelleşme dönemindeyiz. Bu dönemde mücadele siyasi, parlamenter ve medya mücadelesidir. Öncelikle Türk Kürtlerinin ve PKK'nın bu gerçeği anlamalarını umut ediyorum...



‘İstanbul en büyük Kürt şehri’



PKK'lılara da söylüyor musunuz?



- Evet. Geçmişte Öcalan'la konuştum. 10 yıl önce ona bir mektup yazdım. Mektubuma güldü. "Talabani bizim teslim olmamızı istiyor" dedi. Bu dönemde artık sorunlar savaşla çözülemez. Filistin meselesine bakın. Türkiye bile Hamas'a "savaşmaktan vazgeç" diye çağrı yapıyor. Bu küreselleşme döneminde savaşla sorunlar çözülmüyor. Ayrıca, Türkiye'de Türklerle Kürtler'in arasındaki ilişkiler öylesine iç içe girmiş durumda ki ayıramasınız. Bakın; İstanbul'a İzmir Antakya'ya. Kürtler her yerde. Belki İstanbul en büyük Kürt şehri... (gülerek) Bu ülkeyi nasıl böleceksiniz? Bu imkânsızdır.



Bunları açıkça PKK'lılara da anlatıyor musunuz?



-Evet.. "Şiddete son verin. Popüler savaşı durdurun, sözde silahlı mücadeleyi durdurun" diye mesaj gönderiyoruz.



Gerçekten silahı bırakacaklarına inanıyor musunuz?



- Şimdi Türkiye'de bir şans doğdu.



Nasıl bir şans?



-Türkiye'de artık Kürt partisine izin verildi. Parlamentoda DTP var. Ahmet Türk parlamentoda Kürtçe konuştu. Kürtçe televizyonunuz var. 38 belediyeyi halkın seçtiği Kürtler yönetiyor. Bu koşullarda en iyi yol, siyasi mücadeledir. En iyisi demokratik mücadeledir.



Gül, Kürt sorunundan güzel şeyler olabilir dedi... Ne bekliyorsunuz?



- Sevgili kardeşim Gül'ün sözleri tarihidir. Tarihi bir şans var. Türkiye'nin Kürtleri akılcı ve gerçekçi davranıp bu doğrultuda çalışmalıdır.



Barış rüzgârı esiyor. Ajda Pekkan ilk kez Kürtçe şarkı söyledi. Mahsun Kırmızıgül'ün filmi de bir ilk... Bu atmosferde tarihi bir adım atılabilir mi?



- Filmi duydum ama görmedim. Şarkıyı dinlemedim ama Başbakanınız Erdoğan ilk kez Kürtçe birkaç cümle kullandı. Tarihi adım atılması iki tarafa da bağlı.Türk hükümetinin izleyeceği politika da önemli. Bir kez bir Türk kardeşim bana "Dağlardaki insanlara köylerine dönmeleri için çağrı yaptık" dedi. Ben de "İnerlerse evlerine mi göndereceksiniz yoksa hapishaneye mi?" diye sordum. Eğer hapishaneye göndermek istiyorsanız, dağdan inmezler. Evlerine dönmelerini istiyorsanız, bir tür af çıkartmalısınız.



Yani genel af mı gerekli?



-Ben bir şey söyleyemem. Neyin gerekli olduğuna Türk hükümeti karar verir. Bu Türkiye'nin iç meselesi...



Nisan'da Erbil'de toplanacak uluslararası Kürt konferansında PKK'ya silah bırakması çağrısı yapılacak mı?



- Evet



Ya kabul etmezlerse? Ne yapacaksınız?



- PKK'nın bütün Kürt partilerinin istediğini kabul edeceğini ve silahları bırakıp, şiddet eylemlerine son vereceğini zannediyorum. Akılcı davranıp kabul etmelerini ümit ediyorum. Benim görüşüme göre, PKK çağrıyı kabul edecek.



Geçmişte de kışın ateşkes oldu. Havalar düzelince yine saldırdılar. Türk ordusu da PKK'yı vurmaya devam edecek.



- Bu defa öyle olmayacak. Sözde silahlı devrimi sonlandırmak için prensip kararı çıkacak. "Silahlı devrim" ilke olarak sona erdi. Artık siyasi mücadele zamanı. PKK kabul ederse, şiddeti durdurmak için büyük bir adım atılmış olacak. Ondan sonra Türk hükümetinin onları ikna etmek için bazı tedbirler alacağını umuyorum.



‘PKK ortadan kalkmaz’



PKK silahları kime teslim edecek?



- Geçen sene, Türkiye af ilan ederse silahlarını Amerikalılar'a vereceklerini açıkladılar. Ben onlara "Amerikalılar'ın çok silahı var. Siz silahları bize verin" dedim (gülerek ) ama onlar "Amerikalılar'a vereceğiz" dediler.



Ama size teslim ederlerse Türkiye olup bitenden kuşku duyar.



- (gülerek ) Biliyorum... Şaka yapıyorum ama yine de Amerikalılar'ın silahı çok.



Belki Türk ordusuna teslim ederler?



- Belki. Belki yaparlar.



PKK'yı tümüyle ortadan kaldırdıklarını ilan edebilirler mi?



- Şu anda buna hazır olduklarını zannetmiyorum.



Ama silahları bırakabileceklerini söylüyorsunuz.



- Evet. Zannediyorum bırakacaklar.



Türkiye 1. Körfez savaşından sonra sizi korumaya aldı ve 19 yıl korudu...



– Evet. Çok doğru... Ben size bir sır açıklayayım. Kürtler Saddam'a karşı savaşmak için Türkiye'den silah aldılar.



Kim size silah verdi?



-Türk ordusu bize binlerce, binlerce silah verdi. Kalaşnikoflar ve diğer silahlar. KDP ve PUK'a verdiler. Geleceğimiz zaman bize helikopter gönderdi. Seyahatlerimize ve konaklamamıza her zaman yardım etti. Türkiye'de güvenliğimizi sağladılar. Binlerce Kürt sınırı geçtiği zaman, Türk hükümeti yardım etti. Müteşekkiriz.



Hatta size TC'nin kırmızı pasaportu bile verildi, değil mi?



-Evet. O zaman Türkiye, İran, Suriye ve Lübnan pasaportlarım vardı. Irak özgürlüğüne kavuştuktan sonra teşekkür ederek hepsini iade ettim. Irak pasaportu aldım.



Özal'ın talimatıyla mı verdiler?



-Turgut Özal dönemiydi ama kırmızı pasaport verilmesini Türk ordusu önerdi.

