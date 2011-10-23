PKK köyleri terk etti, yüksek bölgelere çekildi

T24 - Kuzey Irak’ta PKK hedefleri karadan obüs ve top atışlarıyla vuruluyor. Havadan ise uçaklar tespit edilen hedefleri bombalıyor. Köylerde barınan PKK’lılar yüksek bölgelere çekildi.





Hakkari’nin Çukurca ilçesine düzenlenen ve 24 askerin şehit edildiği saldırının ardından başlatılan sıcak takip sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 22 taburla Kuzey Irak topraklarına girdiği yönündeki haberler peşmerge kaynakları tarafından bir kez daha kesin dille yalanlandı. TSK’ya bağlı özel birlikler sadece Şemdinli bölgesinin karşı yakasına düşen Hakurk bölgesinde sınırlı bir kara harekatı yürüttü. Ancak bu birliklerin şu ana kadar yoğun bir çatışmaya girmediği belirtiliyor. Sınırdaki askeri yığınağın daha çok Çukurca ve çevresinde yoğunlaştığı gözlendi. Sınıra yönelik askeri sevkiyat ise halen devam ediyor.

Yoğun ateş



Dün Kuzey Irak’taki PKK’nın barınma alanlarına yönelik karadan obüs, havan ve tanklar tarafından araziden görüntü alınan ve önceden belirlenen hedeflere nokta atışları yapıldı. Top atışları daha çok İran sınırındaki Hakurk bölgesine doğru yapılırken, yine Türkiye-İran-Irak üçgeninde yer alan Zagros sıra dağlarındaki noktalar ile Avaşin-Basyan, Govend dağı, Kartal boğazı, Hesaba köyü, Note vadisi, Mara vadisinde belirlenen ve İnsansız Hava araçlarıyla görüntü alınan noktalar sabah saatlerinden itibaren vuruldu.



Zap bölgesindeki Bede, Petrut köyleri ile Ertuş ve Kinyaniş Vadisi dün sabah saatlerinden itibaren top atışına tutuldu. Yoğun top atışlarından dolayı bölgede yangın çıktığı bildirildi. Kamplara yönelik hava harekatları nedeniyle stratejik noktalara gizlenen PKK’lıların da zaman zaman F-16’lara Doçka uçaksavarlar ile omuzdan atmalı İgla ve Strella füzeleriyle karşılık verdikleri bildirildi. Özellikle Zağros Dağları ile Zap Vadisi’ndeki Karadağ bölgesine arka arkaya sorti ve dalış yapan uçaklar, PKK’nın füze ve uçaksavar saldırılarına karşı ısıya güdümlü balonlar bıraktı. Bu balonlar sayesinde PKK’nın uçaklara yönelik saldırıları etkisiz bırakılırken, vadilere dalış yapan uçaklar çok sayıda hedefi vurdu.

Yükseklere çekildiler



Zaho’dan başlayıp İran sınırına kadar uzanan 350 kilometrelik Kuzey Irak sınırında birçok yerleşim birimini kontrol eden PKK’lılar, sınırdaki harekat nedeniyle köylerdeki kontrol noktalarını terk ederek yüksek yerlerdeki stratejik ve daha güvenli olan alanlara çekildi. PKK’nın terk ettiği bazı noktalara Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimi geçici kontrol noktaları oluşturdu. Bölgeye gitmek isteyen siviller ise oluşturulan geçici güvenlik noktalarında durdurulup aramadan geçiriliyor.



PKK’lıların faaliyet gösterdiği alanlar yasak bölge kapsamına alınırken, bu bölgelere sivillerin geçişi kesildi. Türkiye’nin ani ve zamansız top ve havan atışlarından dolayı PKK’lıların faaliyet gösterdikleri alanlardaki mesire yerleri de hafta sonları piknik yapmak isteyen sivil halka kapatıldı. Örgütün faaliyet alanları içinde yer alan bazı köylerde yaşayanlar Zaho, Duhok, Erbil ve Süleymaniye bölgesine geçici olarak yerleşti. Bazı aileler için de bölgesel Kürt yönetimi tarafından geçici barınma merkezleri oluşturulacakı.