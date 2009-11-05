PKK köy düğününü bastı: 3 ölü

T24 - İran-Türkiye sınırında düğün yapılan bir köyü basan PKK'lı bir grubun damadı öldürdüğü, 4 çocuğu yaraladığı bildirildi. Çatışmada, 2 PKK'lının da öldüğü kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve İran güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarla uyuşturucu ticaretinde sıkıntıya düştüğü öne sürülen örgütün Türkiye-İran sınır bölgesinde Kürtlerin yaşadığı köylere yönelik olarak haraç toplama faaliyetlerini yoğunlaştırdığı kaydedildi.



Türkiye-İran sınırındaki Begale köyüne gelen "Hogir" kod adlı PKK'lının başında bulunduğu bir grup Berivan K. ve Emrah S’nin düğününü bastı. "Örgüt adına vergi toplamakla görevlendirildiklerini" söyleyerek köylülerden hane başına 1500 lira haraç isteyen grup ile köylüler arasında tartışma çıktı. Köylülerin güç şartlarda yaşadıklarını ve bu parayı veremeyeceklerini söylemesi üzerine PKK'lıların bir hafta sonra yeniden geleceklerini, para vermeyenlerin çocuklarını alacaklarını söyledikleri öne sürüldü.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gelin Berivan K. ve damat Emrah S’yi yanlarında götürmeye çalışan gruba köylüler karşı koydu. Çıkan arbedede teröristlerden birinin silahını kapan Emrah S. "Hogir" ile "Dijvar Muş" adlı PKK'lıları öldürdü, bir kişiyi de yaraladı.



PKK'lı grup çatışma sırasında damat Emrah S’yi öldürdü. Olayda Zeynep, Ali, Firuz, Resul adlı çocuklar da yaralandı.



