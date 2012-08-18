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PKK, konteyner kente saldırdı: 1 polis şehit

Van'da PKK üyeleri, polis noktasına silahlı saldırı düzenledi, 1 polis şehit oldu

18 Ağustos 2012 12:00

Van’da konteyner kentin güvenliğini sağlayan polislere PKK’lılarca ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan bir polis memuru, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Van-Edremit karayolu üzerindeki Edremit konteyner kentin güvenliğini sağlayan polislere bir araçtan uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanarak Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bölgede saldırıyı gerçekleştiren PKK'lılara yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı.


Geçici görevle gelmişti


Saldırıda şehit olan polis memuru Abdurrahman Doğan'ın Bitlis'in Güroymak ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve İstanbul'dan geçici görevle Van'a atandığı öğrenildi.


Hakkari'de mühimmat bulundu


Öte yandan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde boş bir evde yapılan aramada, çok sayıda silah ve mühimmat elegeçirildi.

Alınan bilgiye göre, emniyet ekiplerinin boş bir evde yaptığı aramada; kaleşnikof marka 3 adet piyade tüfeği, bu tüfeklere ait 5 adet şarjör, 1 adet roketatar, 6 adet roketatar fişeği, 3 adet antipersonel mayın, 8 adet sevk fişeği, 1 adet bombaatar, 2 adet el bombası, 1 adet dürbünlü M-16 tüfek, 1 adet baretta marka tabanca, 7 adet el yapımı patlayıcı ve çok sayıda mermi bulundu.

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