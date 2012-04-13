PKK Kars'ta yol kesti, sabaha kadar çatışma yaşandı

Kars'ın Kağızman İlçesine 24 kilometre uzaklıktaki Demirkapı mevkiinde 30'dan fazla PKK'lı, uzun namlulu silahlarla yol kesti. Bölgede başlatılan operasyonda çatışmalar devam ediyor.

Propaganda yapan PKK'lılar daha sonra uzun namlulu silahlarla ateş açarken, karayolunda panik yaşandı. Olayda can kaybı olmazken, bir TIR’a üç kurşun isabet etti. Saat 21.00 sıralarında Demirkapı meviinde karayolunu taşla kapatan PKK'lılar Erzurum, Kars ve Iğdır yönlerine yük ve yolcu taşıyan TIR, kamyon, minibüsleri durdurdular. Uzun namlulu silahları bulunan PKK'lılar Kağızman-Sarıkamış arasında durdurdukları bir TIR sürücüsüne ’Bu TIR senin mi? Şirketin mi? Şirketinse yakacağız’ dediler.

TIR sürücüsü de taşıtın kendisinin olduğunu söyledi. PKK'lılar yolda biriken taşıt sürücüleri ile yolculara propaganda yaptılar. Yaklaşık 30 dakika boyunca terör örgütünün propaganda yapan PKK'lılar, dağa çıkıp taşıtları bu kez uzun namlulu silahlarla taradılar. Açılan ateş sırasında kurşunların isabet ettiği 01 ALJ 52 plakalı TIR ile minibüs, Kağızman yönüne kaçtı. Boya yüklü kamyon sürücüsü de Erzurum yönüne doğru kaçmayı başardı.

Tavan kısmına 3 kurşun isabet eden TIR ile minibüs sürücüleri, Kağızman’a giderek İlçe Jandarma Komutanlığına olayı bildirdi. 3 sürücü de benzer şikayeti Akçay Jandarma Karakoluna yaptı. Olayın duyulmasının ardından Özel Hareket timleri ve Jandarma bölgede geniş çaplı arama tarama çalışması başlattı. PKK'lıların yakalanması için operasyonlar sürüyor.