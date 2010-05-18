T24 LogoT24 Logo
Dünya

PKK karıştı

Avrupa'da çeşitli ülkeler tarafından yürütülen operasyon sonucu zor durumda kalan terör örgütü PKK'nın İngiltere kadrosu birbirine düştü.

18 Mayıs 2010 03:00

T24- Avrupa'da çeşitli ülkeler tarafından yürütülen operasyon sonucu zor durumda kalan terör örgütü PKK'nın İngiltere kadrosu birbirine düştü.
    

Terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Sabri Ok'un talimatı ile İngiltere sorumluluğuna getirilen Sercan A'nın örgütün Londra'da faaliyet gösteren paravan derneğinin yönetim kadrolarını tasfiye etmesi örgütte karışıklığa neden oldu.


Sercan A. tarafından görevdenalınan dernek yöneticileri İ.D, M.T, S.K. ve N.B. örgüt çizgisinden uzaklaşarak İngiltere güdümünde siyaset izlemekle suçlandı. Sercan A. tarafından Sabri Ok'a gönderilen raporda, bu kişilerin örgüt adına toplanan paralarla kendi adlarına ticaret yaptıkları iddia edildi.


Görevden alınan İ.D. ve arkadaşlarının ise, Sercan A'yı "gönül ilişkisiile örgüt ilişkisini karıştırmakla" ve gönül ilişkisi içerisinde olduğunu iddiaettikleri Arzu P. tarafından yönlendirilmekle suçladıkları belirtiliyor.


İ.D. ve arkadaşlarının, terör örgütünün sözde sorumlusu Ok'a başvurarak Sercan A'nın görevden alınmasını istedikleri, aksi durumda kendilerinin İngiliz makamlarına başvuracaklarını ilettikleri de gelen bilgiler arasında.


Öte yandan, Londra'da yaşayan Türk kökenli vatandaşların artan şikayet ve ihbarları üzerine harekete geçen İngiliz güvenlik ve mali birimlerinin terör örgütüne kadro ve finansman desteği sağlayan paravan oluşumlara yönelik geniş çaplı inceleme yaptıkları bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24