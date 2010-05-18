PKK karıştı

T24- Avrupa'da çeşitli ülkeler tarafından yürütülen operasyon sonucu zor durumda kalan terör örgütü PKK'nın İngiltere kadrosu birbirine düştü.



Terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Sabri Ok'un talimatı ile İngiltere sorumluluğuna getirilen Sercan A'nın örgütün Londra'da faaliyet gösteren paravan derneğinin yönetim kadrolarını tasfiye etmesi örgütte karışıklığa neden oldu.



Sercan A. tarafından görevdenalınan dernek yöneticileri İ.D, M.T, S.K. ve N.B. örgüt çizgisinden uzaklaşarak İngiltere güdümünde siyaset izlemekle suçlandı. Sercan A. tarafından Sabri Ok'a gönderilen raporda, bu kişilerin örgüt adına toplanan paralarla kendi adlarına ticaret yaptıkları iddia edildi.



Görevden alınan İ.D. ve arkadaşlarının ise, Sercan A'yı "gönül ilişkisiile örgüt ilişkisini karıştırmakla" ve gönül ilişkisi içerisinde olduğunu iddiaettikleri Arzu P. tarafından yönlendirilmekle suçladıkları belirtiliyor.



İ.D. ve arkadaşlarının, terör örgütünün sözde sorumlusu Ok'a başvurarak Sercan A'nın görevden alınmasını istedikleri, aksi durumda kendilerinin İngiliz makamlarına başvuracaklarını ilettikleri de gelen bilgiler arasında.



Öte yandan, Londra'da yaşayan Türk kökenli vatandaşların artan şikayet ve ihbarları üzerine harekete geçen İngiliz güvenlik ve mali birimlerinin terör örgütüne kadro ve finansman desteği sağlayan paravan oluşumlara yönelik geniş çaplı inceleme yaptıkları bildirildi.