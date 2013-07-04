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PKK karakol bastı mı?

Lice'deki olaylara misilleme olarak Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bir karakola düzenlenen PKK saldırısında 1 askerin şehit olduğu öne sürüldü. Ancak valilik iddiayı yalanladı, Genelkurmay Sitesi'nde herhangi bir açıklama yer almadı

04 Temmuz 2013 18:35

PKK'nın Lice'deki olaylara misilleme olarak Diyarbakır'ın Hani İlçesi'nde bir karakola saldırıda bulunduğu iddia edildi. Milliyet’ten Namık Durukan’ın haberine göre, Hani'deki Kayacık Karakoluna düzenlenen saldırıda, karakolda görevli bir asker şehit düştüğü öne sürüldü.

Ancak Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraç, "Hani'de karakola saldırı haberleri doğru değil" dedi.

 

Genelkurmay'dan açıklama gelmedi

 

Öte yandan, Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde, Hani'de düzenlendiği iddia edilen karakol baskınıyla ilişkili bir bilgilendirme yer almadı. Jandarma kaynakları, konuyla ilgili bilgi vermezken, Diyarbakır Valiliği'nin ilerleyen dakikalarda iddialarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Saldırı iddiasıyla ilgili açıklamayı, PKK'nın askeri örgütlenmesi olan Halk Savunma Güçleri'nin (HPG) Basın İrtibat Merkezi (HPG-BİM) yapmıştı. HPG-BİM, açıklamasında, "28 Haziran günü Amed'in Lice ilçesi Hêzan (Kayacık) köyünde yapılan karakol inşaatını protesto eden halka ateş açan ve Medeni Yıldırım isimli Kürt gencini katleden ve 9 kişiyi yaralayan işgalci TC ordusuna yönelik gerillalarımız tarafından bir misilleme eylemi gerçekleştirilmiştir. 3 Temmuz günü Amed'in Hani ilçesinde bulunan Hegasor karakoluna yönelik gerçekleştirilen eylemde 1 asker öldürülmüştür" denilmişti.

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