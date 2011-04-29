-PKK KAMPLARINDA TÜRKÇE VAN (A.A) - 29.04.2011 - Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan terör örgütü PKK üyesi yabancı uyruklu Z.H.N, terör örgütü kamplarında Türkçe eğitim verildiğini ve Türkçe konuşulduğunu söyledi. 15 yaşında katıldığı terör örgütü PKK kamplarında 5 yıl süresince siyasi ve askeri eğitim aldıktan sonra 12 Temmuz 2010'da Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü PKK üyesi yabancı uyruklu Z.H.N hakkında, Van 3. Ağır Ceza Mahkemesince açılan davaya devam edildi. Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Z.H.N'nin hazır bulunduğu duruşmada, sanığın savunmasını Türkçe yapması üzerine mahkeme heyeti, Türkçeyi nerede ve nasıl öğrendiğini sordu. Z.N.H, terör örgütüne katılmadan önce Türkçe bilmediğini, Tükçeyi terör örgütü kamplarında öğrendiğini ifade ederek, ''Örgüt kamplarında Türkçe konuşulur. Ben de orada öğrendim. Cezaevinde bulunduğum süre içinde de Türkçemi ilerlettim'' dedi. Teslim olmadan 2 yıl önce terör örgütünden kaçmayı düşündüğünü, ancak gerek öldürülme korkusu, gerekse fırsatını bulamamasından dolayı kaçamadığını belirten Z.H.N, 12 Temmuz 2010'da Yüksekova'daki Güldere köprüsünde gerçekleştirilecek bombalama eylemine katılmak üzere geldiği ilçede teslim olduğunu ve bombanın şifresini de güvenlik güçlerine verdiğini anlattı. Sanığın tutuklu kaldığı süre ve suç vasfının lehine değişme durumu gözetilen Z.H.N'nin tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.