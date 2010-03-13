'PKK kampından Fransız polisinin haberi vardı'

T24 - Terör örgütü PKK'ya yönelik İtalya, Fransa ve Belçika'da düzenlenen operasyonların ardından, Avrupa Parlamentosu üyesi Fransız Milletvekili Jose Bove, ortaya çıkarılan PKK kampından Fransız polisinin haberi olduğunu ve bu kampta düzenlenen toplantılara katıldığını söyledi.



Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda bir grup milletvekili ile terör örgütüne destek vermek için toplantı yapan Fransız Parlamenter Jose Bove, seçim bölgesi olan Larzak Ovası'nda PKK'nın eğitim kampları olduğunu kabul ederek, bu kamplardaki toplantılara bizzat katıldığını söyledi.



Küreselleşme karşıtı olarak bilinen Avrupa Parlamentosu milletvekili Fransız Parlamenter Jose Bove, Fransız güvenlik birimleri tarafından 26 Şubat 2010 tarihinde tutuklanan terör örgütü sorumlularından Mehmet Ali Doğan'ın yakın arkadaşı ve komşusu olduğunu kaydetti.



Silahlı eğitim verildiği iddia edilen çiftliği bulma konusunda kendisine yardımcı olduğunu, 10-15 senedir yaz aylarında çiftliğe gelen çok sayıda Kürt gencinin burada eğitim aldıklarını bildiğini belirten Bove, kendisinin de bizzat bu eğitim kampına konuşmacı olarak katıldığını açıkladı.



Fransa, İtalya ve Belçika'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları eleştiren ve örgütün Avrupa üst düzey sorumlularının yakalanmasını "cadı avı" olarak nitelendiren Fransız Parlamenter Jose Bove, PKK'lı teröristlere silahlı eğitim verildiği iddia edilen Larzak Ovası'ndaki kampta sürdürülen faaliyetlerden Fransız güvenlik birimlerinin haberi olduğunu, Mehmet Ali Doğan'a ait çiftliğe bir kilometreden daha az mesafede Fransız ordusuna ait askeri bir birlik bulunduğunu öne sürdü.



Terör örgütü PKK kadrolarına silahlı eğitim verildiği belirtilen ve Fransız Parlamenter Jose Bove'nin seçim bölgesi olan Larzak Ovası, terör örgütü ETA'nın arka bahçesi olarak biliniyor.



Bu arada, Fransız güvenlik birimlerinin terör örgütünün yayın organı Roj TV'ye yönelik Paris, Strasbourg ve Orleans'ta operasyon gerçekleştirdiği bildirildi. Soruşturma kapsamında 10 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.





