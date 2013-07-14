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Arınç'tan 'Yakını kaçırıldı' iddiasına yalanlama geldi

Çukurca'da kalekol inşaatını basan PKK'lılar, Bülent Arınç'ın yakını olduğu öne sürülen Mehmet Elbey'i kaçırdı. Arınç, Elbey'in akrabası olduğu iddiasını Twitter'dan yalanladı

14 Temmuz 2013 19:00

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde kalekol inşaatının müteahhitliğini yapan ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın bacanağı olduğu öne sürülen Ali Elbey ve kardeşi Mehmet Elbey'in başında bulunduğu şantiye dün akşam PKK'lılarca basıldı. Mehmet Elbey'i kaçıran PKK'lılar, serbest bırakılması karşılığında 15 milyon lira fidye istedi

Olay Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Ali Elbey, inşaat şantiyesinden kısa süreliğine ayrıldığı sırada, yaklaşık 10 kişi oldukları öğrenilen PKK 'lılar şantiyeyi bastı.

 

'Kaçıranların izine rastlanamadı'

 

İnşaatta çalışan işçileri kısa süreliğine esir alan PKK'lılar, bacanak Ali Elbey'in kardeşi Mehmet Elbey'i zorla şantiyeden çıkardı. İşçileri serbest bırakan PKK'lılar, Elbey'i yanlarına alarak bölgeden uzaklaştı. Olayın öğrenilmesinin ardından kalekol inşaatının bulunduğu bölgeye çok sayıda askeri birlik sevk edildi. Ancak yapılan arama çalışmalarına rağmen PKK'lıların izine rastlanamadı.

 

'BDP de devreye girdi'

 

PKK'lılar istihbarat birimlerinin dinlediği telsiz konuşmalarında kaçırılan kişinin Bülent Arınç 'ın bacanağının kardeşi olduğunu bildiklerini ve 15 milyon TL fidye verilmesi halinde Mehmet Elbey'in serbest bırakılacağını söyledi. Kaçırılan Elbey'in serbest bırakılması için BDP 'li bölge milletvekilleri devreye girdi.

 

Arınç'tan açıklama: Akrabam değil

 

Öte yandan, konuyla ilgili Twitter'dan bir açıklama yapan Bülent Arınç şu ifadeleri kullandı: "Kalekol inşaatına fidye baskını' başlığıyla duyurulan haberde akrabam olduğu iddia edilen bir şahsın fidye talebiyle kaçırıldığı belirtilmektedir. Öncelikle kaçırılan kişiyle bir akrabalık bağım bulunmamaktadır. İlgili haberin bu kapsamda değerlendirilmesini rica ederim. Bunun yanına menfur olayı kınıyorum, kaçırılan vatandaşımıza geçmiş olsun diyorum. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmasını temenni ederim."

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