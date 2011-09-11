PKK, kaçırdığı 3 kişiyi serbest bıraktı

T24 - Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde 19 gün önce bir grup PKK'lı terörist tarafından kaçırılan ve 2'si 16 gün önce bırakılan 5 GSM operatöründen gergi kalan 3 kişi de gece serbest bırakıldı.



Tatvan’a 30 kilometre uzaklıktaki Yelkenli Köyü Anadere Mevkii’nde bulunan GSM vericilerinde meydana gelen arızayı gidermek için giden GSM operatörü çalışanları Niyazi Turgut, İhsan Danışman, Mehmet Burak, Cezayir Karaca ve Adnan Başak teröristler tarafından 23 Ağustos gecesi kaçırıldı. Araçları da yakıldı.



Kaçırılan 5 kişinin bulunması için bölgede geniş çaplı operasyonlar sürerken, bunlardan Mehmet Burak ve Adnan Başak 26 Ağustos’ta gece saat 01.30’da, kaçırıldıkları Yelkenli Köyü yakınlarında serbest bırakıldı.



Burak ve Başak buldukları bir minibüsle de Tatvan İlçesi’ne gelerek ailelerine kavuştu. Kalan GSM operatörü çalışanları Niyazi Turgut, İhsan Danışman ve Cezayir Karaca, bugün saat 02.00 sıralarında serbest bırakıldı.



Turgut, Danışman ve Karaca’nın Tatvan-Hizan Karayolu üzerinde bulunan Simek Köyü yakınlarında serbest bırakıldıkları belirtildi. Serbest bırakılan Turgut, Danışman ve Karaca ilk olarak İHD Bitlis Şube Başkanı Hasan Ceylan’ı arayarak yardım istedi. Bunun üzerine İHD Şube Başkanı Ceylan, kaçırılan 3 kişiyi bulundukları noktadan alarak İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirdi. Turgut, Danışman ve Karaca jandarmadaki ifadelerinin ardından bu sabah saatlerinde ailelerine kavuştu.



