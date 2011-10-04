PKK, kaçırdığı 12 öğretmeni şartlı bırakacak

T24 -

PKK'ya yakınlığı ile bilinen Fırat Haber Ajansı'nda yer alan açıklamada PKK'lıların, kaçırılan öğretmenleri serbest bırakacaklarını söylediği belirtildi. PKK, öğretmenlerin ailelerinin istemelerini takip ettiklerini belirterek, “Gönüllerini rahat tutsunlar. Yakınları serbest bırakılacaktır” açıklaması yaptı.Öğretmenlerin kaçırılmasının devlete yönelik bir uyarı eylemi olduğunu savunan PKK, açıklamasında, "Talep gelmesi ve Kürdistan’da yürütülen asimilasyon politikalarında bir nefer olmayacaklarının garantisinin verilmesi durumunda bu öğretmenleri tarafsız sivil toplum örgütlerine teslim edeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz." denildi.Emniyet güçlerinin geçen haftalarda Şanlıurfa'da PKK'lılar yardım ettiği iddiasıyla 12 öğretmeni gözaltına almasının akabinde PKK'lılar, Diyarbakır ve Elazığ'da 12 öğretmeni kaçırmıştı.