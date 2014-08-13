'PKK kaçırdı' denilen doktor: Kaçırılmadım, izne çıkmıştım

Genelkurmay Başkanlığı'nın PKK tarafından Van'dan 5 gün önce kaçırıldığı açıklanan Genel Cerrahi Uzmanı N.Ö. ortaya çıktı. Doktor, savcılığa verdiği ifadesinde kaçırılmadığını söyledi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın 8 Ağustos Pazartesi günü resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, özel bir hastanenin ortaklarından ve aynı hastanede görevli doktorun maddi menfaat temin etmek maksadıyla kaçırıldığını ve halen Başkale kırsalında tutulduğunu belirtti.

Kaçırılan doktorun kardeşinin GSM operatör şirketleri için bölgede '3G' kurulumu yaptığını, PKK mensupları tarafından faaliyette bulundukları alanlara '3G' sistemi kurulumu yapmaması konusunda tehdit edildiğinin ifade edildiği açıklamada, doktorun bu nedenle kaçırıldığının değerlendirildiği ve 1 milyon lira para istendiği kaydedilmişti.

Cihan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, söz konusu doktor N.Ö. bugün sabah saatlerinde savcılığa giderek ifade verdi. Herhangi bir kaçırılma durumunun söz konusu olmadığını ifade eden N.Ö., "İki üç günlük izne ayrıldım. Herhangi bir kaçırılma durumu yok. Telefonumun şarjı bitmişti. Bana ulaşılamıyordu. Hakkımda haberleri görünce ben de gelip burada olduğumu söyledim." dedi.

Genelkurmay'ın niye böyle bir açıklama yaptığını bilmediğini belirten N.Ö., kaçırılmadığını vurguladı.