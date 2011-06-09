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PKK İTİRAFÇISI DA GÖZALTINA ALINDI SAKARYA (A.A)

09 Haziran 2011 14:22

-PKK İTİRAFÇISI DA GÖZALTINA ALINDI SAKARYA (A.A) - 09.06.2011 - Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinin tutuklama kararı çerçevesinde Sakarya'da gözaltına alınan ''Şemdinli Davası'' sanığı terör örgütü PKK itirafçısı Veysel Ateş, Van'a gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Van 3. Ağır Ceza Mahkemesince, ''Şemdinli Davası'' sanıkları astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile terör örgütü PKK itirafçısı Veysel Ateş hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından,  PKK itirafçısı Ateş üzerindeki ruhsatlı tabancayla birlikte dün akşam Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde gözaltına alındı. Ateş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından havayoluyla Van'a gönderildi.

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