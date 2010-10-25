PKK itirafçısı Aygan: Çiller ve Demirel'in her şeyden haberi var

T24 - Türkiye’de işlenen 70 kadar faili meçhul cinayetle ilgili bilgisi olduğunu iddia eden PKK itirafçısı ve JİTEM'ci Abdülkadir Aygan, Gaffar Okkan suikastine ilişkin iddialarda bulundu.

PKK itirafçısı ve JİTEM'ci Abdülkadir Aygan, NTV'de Banu Güven'in sorularını yanıtladı.



Aygan'ın bomba açıklamaları şöyle;



"Dönemin Başbakan'ı Tansu Çiller ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in her şeyden haberi var. Çiller 'Maddi manevi arkanızdayım' dedikten sonra JİTEM'e bir kamyon dolusu eşya geldi. 8 telefon hattını dinleyen cihaz geldi. Kimse 3-5 itirafçıyı yargılamakla Cemal Temizöz'ü yargılamakla bu işi bitiremez. Bu işin ucu Ankara'dadır. Aytekin Özen'in eskiden beri derin devletle ilişkisi vardır. 'Şehmus' kod adlı Yüksel Uğur bu işin sorumlusudur. Adama dokunulmuyor. Görev başında olanlara dokunulmuyor."





Gaffar Okan suikastiyle ilgili ilginç iddia



Aygan Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan cinayetiyle ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı:



"Gaffar Okan öldürüldüğünde cinayetin failleri JİTEM binasına kadar polis tarafından kovalandı ve failler binaya girince oradan teslim alınamadılar..."





