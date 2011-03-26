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PKK İSRAİL'E CASUSLUK YAPIYOR ANKARA (A.A)

26 Mart 2011 12:45

-PKK İSRAİL'E CASUSLUK YAPIYOR ANKARA (A.A) - 26.03.2011 - Terör örgütü PKK'ya bir darbe de Lübnan'dan geldi. İsrail adına casusluk faaliyeti yürüttüğü bildirilen 3 terör örgütü mensubu yakalandı. Terör örgütü PKK'nın ülkedeki faaliyetlerini yakın takibe alan Lübnan Askeri İstihbarat Teşkilatı tarafından Bourj El-Barajneh'te gerçekleştirilen operasyonda, Nevruz'u bahane ederek, halk arasında etnik çatışma yaratma, Mısır, Tunus, Cezayir ve Libya benzeri şekilde halkı yönetim aleyhine kışkırtmaya yönelik faaliyetlerde bulundukları belirlenen, isimleri açıklanmayan ''Khalid'' kod ve ''Cihan'' kod adlı örgüt mensupları ile ''Zaidan'' kod adlı Ahmed El Baba adlı terör örgütü sorumlusunun gözaltına alındıkları bildirildi. Yakalanan terör örgütü mensuplarının sorgulanmaları sonrasında, ''Lübnan'da İsrail adına casusluk faaliyetleri yürüttüklerini'' itiraf ettikleri öne sürüldü.  Geçen yıl Lübnan güvenlik birimlerince İsrail casus şebekelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, başkent Beyrut'un kuzeyindeki sahil kenti Jounieh'te tutuklanan PKK'lıların İsrail adına casusluk yaptıkları ortaya çıkmıştı. Terör örgütünün Kandil'deki elebaşılarından Murat Karayılan da İsrail'in önde gelen yayın organı ''Kanal 2'' televizyonuna yaptığı açıklamada, ''İsrail'in düşmanları bizim de düşmanlarımızdır'' derken, aynı televizyon kanalında yayınlanan belgeselde, Irak'a gönderilmiş olan eski MOSSAD ajanı Eliyezer Safrir'in, ''PKK'lılar ile İsrailliler arasında büyük bir aşk ve sevgi var'' şeklindeki ifadeleri, PKK-İsrail arasındaki ilişkinin boyutlarını ortaya koymuştu.

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