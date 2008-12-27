T24 LogoT24 Logo
Gündem

PKK ilişkili çetede astsubay

İstanbul’da, cinayet, adam kaçırma, gasp ve uyuşturucu ticareti yapan PKK bağlantılı çete yakalandı. Çete de bir de astsubay var

27 Aralık 2008 02:00

İstanbul’da, cinayet, yaralama, adam kaçırma, gasp, silahlı saldırı, uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık olaylarına karıştığı öne sürülen bir çete yakalandı. Bir astsubayın da bulunduğu 27 zanlı adliyeye sevk edilirken, çetenin PKK ile bağlantısı olduğu bildirildi.

Operasyonda, “İdo” olarak bilinen çete elebaşısı olduğu ileri sürülen İdris A. ve astsubay S.D.’nin de bulunduğu biri kadın 50 kişi gözaltına alındı. Biri kadın 23 şüpheli polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İdris A’nın, Ataköy’de Murat Morkaya’nın öldürülmesi olayına ilişkin yargılandığı davada 2 yıl önce 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve arandığı öğrenildi. İstanbul’da görevli olduğu belirtilen astsubay S.D.’nin ise aynı evi paylaştığı İdris A.’nın korumalığını yaptığı öne sürüldü.

Bazı çete mensuplarının, örgütün dağ kadrosundaki militanlar ile çekilmiş fotoğrafları bulundu. Çetenin, Fatih ve çevresinde, tehdit ettikleri iş adamı ve esnaftan elde ettikleri paraların bir kısmını terör örgütüne gönderdiği bildirildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24