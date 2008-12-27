PKK ilişkili çetede astsubay

İstanbul’da, cinayet, yaralama, adam kaçırma, gasp, silahlı saldırı, uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık olaylarına karıştığı öne sürülen bir çete yakalandı. Bir astsubayın da bulunduğu 27 zanlı adliyeye sevk edilirken, çetenin PKK ile bağlantısı olduğu bildirildi.



Operasyonda, “İdo” olarak bilinen çete elebaşısı olduğu ileri sürülen İdris A. ve astsubay S.D.’nin de bulunduğu biri kadın 50 kişi gözaltına alındı. Biri kadın 23 şüpheli polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İdris A’nın, Ataköy’de Murat Morkaya’nın öldürülmesi olayına ilişkin yargılandığı davada 2 yıl önce 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve arandığı öğrenildi. İstanbul’da görevli olduğu belirtilen astsubay S.D.’nin ise aynı evi paylaştığı İdris A.’nın korumalığını yaptığı öne sürüldü.



Bazı çete mensuplarının, örgütün dağ kadrosundaki militanlar ile çekilmiş fotoğrafları bulundu. Çetenin, Fatih ve çevresinde, tehdit ettikleri iş adamı ve esnaftan elde ettikleri paraların bir kısmını terör örgütüne gönderdiği bildirildi.





