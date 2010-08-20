T24 LogoT24 Logo
Gündem

'PKK ile uzlaşma iddiası alçakça bir iftira'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, PKK ile uzlaşıldığı iddialarına sert çıktı ve "Bu alçakça bir iftiradır" dedi.

20 Ağustos 2010 03:00

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, PKK ile uzlaşıldığı iddialarına sert çıktı ve "Bu alçakça bir iftiradır. AK Parti Hükümetinin terör örgütüyle pazarlık yapması söz konusu değildir" dedi.


Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş'ta Müftülük Meydanı'nda düzenlenen mitinginde bir konuşma yaptı.
Yaptığı konuşmada MHP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Başbakan Erdoğan, epey bir zamandır MHP yöneticilerini ortalıklarda görmediğini söyledi. 

Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti:
''Son günlerde baktım TBMM'de basın toplantıları yapıyorlar, basın açıklamaları yapıyorlar. Meclis'in çalışmalarını engellediler, yavaşlattılar. Meclis'in gece yarılarına kadar çalışmalarından rahatsız oldular. Şimdi Meclis tatil, bunlar Meclis'ten çıkmıyorlar. 

Postacıya izin vermişler, mektup dağıttığı mahalleye gezmeye gitmiş. Orada da diyorlar ki 'AK Parti şununla işbirliği yaptı, bununla işbirliği yaptı. Devlet şununla uzlaştı, bununla uzlaştı'. Böyle yalan olur mu yahu? Son günlerde yeni bir çarpıtmayla karşı karşıyayız. Yine MHP'den geliyor. Terör örgütünün, eylemlerini geçici olarak durdurduğunu açıklaması hükümetimizle ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Açık söylüyorum, bu alçakça bir iftiradır. Referandum sürecini etkilemeye yönelik uydurulmuş bir yalandır. AK Parti hükümetinin herhangi bir terör örgütüyle masaya oturması, pazarlık yapması söz konusu değildir. Bundan sonra da olmayacaktır. Terör örgütü elebaşılarının beyanlarını hakikat kabul etmek ne kadar vahimse böyle bir milli bir meseleyi kampanya malzemesi haline getirip istismar etmek de o kadar vahimdir.''

AK Parti olarak dün gereken açıklamaları yaptıklarını ve bu iddiaları yalanladıklarını hatırlatan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Nitekim dün gerçekleşen MGK toplantısından sonra da terörle mücadelemizin etkin ve tavizsiz bir şekilde süreceği bir kez daha açıklandı. Ben herkesi sorumlu davranmaya, böyle ciddi meseleler üzerinden siyasi polemikler üretmemeye çağırıyorum. 

Ne yazık ki Türkiye'de muhalefet hiçbir zaman terörle mücadelede bizimle beraber olmadı. Tam aksine şehitlerimiz geldiği zaman onların üzerinden prim yapmaya, rant elde etmeye çalıştılar. Bizdeki muhalefet böyle bir muhalefet. Onun için minareyi çalan kılıfını da hazırlıyor. Hem suçlular, hem güçlü görünmeye çalışıyorlar.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24