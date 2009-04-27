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PKK ile dayanışmaya giren örgüt

Devrimci Karargah adlı örgüt daha önce AKP İl Binası ve Selimi'ye Kışlası'na yapılan saldırıları üstlenmişti.

27 Nisan 2009 03:00

Devrimci Karargah adlı örgüt daha önce AKP İl Binası ve Selimi'ye Kışlası'na yapılan saldırıları üstlenmişti.

Eyüp Erdoğan / Tempo24

Bostancı’da yaşanan çatışmayı sürdüren teröristin Devrimci Karargah adlı örgütün yöneticisi olduğu yolunda bilgiler geliyor.

Devrimci Karargah, 1974 yılında TKPML'den ayrılan bir grubun, örgütün kurucusu olan Dr. Hikmet Kıvılcımlı'nın fikirlerinden etkilenerek kurdukları yeni bir oluşum. 1990’lı yıllarda eylem yapmama kararı alan Devrimci Karargah, 2000’li yıllarda bu kararından geri adım attığını açıkladı.

Devrimci Karargah, geçen yıl AKP İstanbul İl Binası’na bombalı saldırıda bulunmuştu. Saldırıda 10 kişi yaralanmış 1 polis memuru şehit olmuştu.

Selimiye Kışlası'na roketli saldırı

Örgütün son dönemlerde üstlendiği eylemlerden birisi de 7 Ağustos 2008 tarihinde İstanbul’da 1. Ordu Komutanlığı’nın bulunduğu Selimiye Kışlası’na yapılan roketli saldırıydı. Saldırıda 4 havan mermisi kullanıldı. Mermilerden üçü mezarlığa, biri civardaki bir çöp kamyonu yakınlarına düştü.

Devrimci Karargah, son dönemde yaptığı açıklamalarda PKK ile dayanışma içerisine girdiğini açıklamıştı. Bostancı'da çatışmanın yaşandığı evdeki tetöristin, Devrimci Karargah'ın üst düzey yöneticilerinden biri olduğu öne sürülüyor.

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